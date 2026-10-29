신용보증기금, 신임 상임이사에 김남수·정현호·최종천 선임

AI 핵심 요약beta
- 신용보증기금이 29일 김남수·정현호·최종천을 신임 상임이사로 선임했다.
- 신임 상임이사 임기는 29일부터 2028년 10월 28일까지다.
- 세 사람은 영업·기획·위기대응 등 기관 업무 경험을 갖췄다.
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신용보증기금이 김남수·정현호·최종천 전·현직 영업본부장을 신임 상임이사로 선임했다.
신용보증기금은 29일 김남수 서울서부영업본부장, 정현호 서울동부영업본부장, 최종천 전 서울동부영업본부장을 신임 상임이사로 선임했다고 밝혔다. 임기는 2026년 10월 29일부터 2028년 10월 28일까지다.
김남수 신임 상임이사는 1970년생으로 영진고와 경북대 행정학과를 졸업했다. 1996년 신용보증기금에 입사해 성과관리부장, 경영기획부 본부장, 대구경북영업본부장 등을 역임했다. 기관 경영 전반에 걸친 경험과 소통·조정 역량을 갖췄다는 평가를 받는다.
정현호 신임 상임이사는 1971년생으로 명지고와 한양대 회계학과를 졸업하고 경북대에서 경영학 석사 학위를 취득했다. 1996년 입사 후 인재경영부장, 신용보증부 본부장, 충청영업본부장 등을 지냈다. 코로나19 대응 심사전담반장으로 위기 대응 과정에서 핵심 역할을 수행했다.
최종천 신임 상임이사는 1970년생으로 동대부고와 고려대 행정학과를 졸업하고 미국 밴더빌트대에서 경영학 석사 학위를 취득했다. 1997년 입사해 성과관리부장, 신용보험부 본부장 등을 역임했다. 대내외 환경 변화에 대한 이해와 전략적 사고를 바탕으로 정책환경 변화에 대응할 역량을 갖췄다는 평가다.
peterbreak22@newspim.com