李대통령, 국정 지지율 소폭 상승한 46%…대법원장 탄핵 반대 45% [NBS]

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 29일 국정운영 긍정평가가 46%로 상승했다
- 조희대 대법원장 탄핵은 반대 45%로 찬성 34%보다 높았다
- 중앙행정기관 세종 이전은 찬성 55%로 과반을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
민주당 36% vs 국민의힘 25%
대법원장 탄핵 찬성 34% vs 반대 45%
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 지지율이 소폭 상승세를 보였다. 또 정치권의 조희대 대법원장 탄핵 움직임에는 반대 의견이 찬성 의견보다 더 많은 것으로 나타났다.
여론조사 전문기관인 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 공동 조사해 29일 발표한 전국지표조사(NBS) 191호(10월 26~28일 조사, 휴대전화 가상번호 전화면접조사, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 살펴보면 이 대통령 국정운영 평가는 긍정평가가 46%로 직전 조사(10월 12~14일)보다 2%포인트(p) 오른 46%로 집계됐다.
반면 부정평가는 44%로 직전 조사 49%보다 5%p 하락했다.
정당지지도는 더불어민주당 36%, 국민의힘 25%, 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순이었으며, 지지 정당이 없는 태도유보는 31%였다.
특히 여권을 중심으로 추진 중인 조희대 대법원장 탄핵과 관련해서는 찬성 의견은 34%에 불과했으며, 반대 의견이 45%로 더 많았다. 민주당 소속 일부 의원들은 이 대통령의 대법관 재제청 요구를 거부한 조 대법원장을 탄핵해야 한다는 주장을 펴고 있다.
중앙행정기관의 세종 이전에는 찬성 의견이 55%로 과반이었고, 반대 의견은 32%에 머물렀다. 행정안전부는 지난 13일 수도권에 있는 행정기관 44개를 세종으로 이전한다고 발표했다.
금융위원회·방송미디어통신위원회·개인정보보호위원회 등 27개 기관은 내년 이전을 추진하고, 독립청사가 필요한 17개 기관은 2031년까지 청사를 신축한 뒤 순차적으로 옮길 계획이다.
물가상승과 관련해서는 '부담이 된다'(매우 부담+부담)는 의견이 88%로 압도적이었다. 고용 경기 체감도는 취업 시장 좋아질 것이라는 전망이 11%, 현재와 비슷할 것이라는 전망이 32%, 어려워질 것이라는 전망이 53%로 집계됐다.
정부가 유류세 인하를 연장하기로 한 것에는 연장해야 한다는 찬성 의견이 69%, 연장하지 말아야 한다는 반대 의견이 19%였다.
the13ook@newspim.com