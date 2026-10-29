IBK기업은행, '공공기관 AI 혁신 챌린지' 우수상…보이스피싱 피해 구제 자동화

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 28일 공공기관 AI 혁신성과 대회에서 우수상을 받았다
- 기업은행은 멀티모달 AI로 보이스피싱 피해 구제를 자동화했다
- 기업은행은 내년 상반기 시스템을 실제 업무에 적용할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = IBK기업은행이 지난 28일 서울 마포구 누리꿈스퀘어에서 열린 공공기관 AI 혁신성과 대회에서 '공공기관 AI 혁신 챌린지' AI 서비스 실증·PoC 부문 우수상(부총리상)을 받았다고 29일 밝혔다.
이번 대회는 재정경제부와 과학기술정보통신부가 공공기관의 AI 활용을 통한 행정 효율화 및 국민 체감형 서비스 발굴을 위해 올해 처음 신설한 행사다.
기업은행의 수상 과제는 시각·언어 멀티모달 AI(VLM) 기반의 '보이스피싱 피해 구제 프로세스 자동화' 시스템이다. 피해 구제 절차를 자동화해 지급정지 골든타임을 확보했다는 점에서 높은 평가를 받았다. 기업은행은 이번 PoC 성과를 바탕으로 내년 상반기 중 해당 시스템을 실제 업무에 적용할 방침이다.
기업은행 관계자는 "지난 2월부터 'IBK 퍼스트랩'을 활용해 기술을 검증해 온 결과"라며 "AI 기술을 적용해 금융소비자 보호를 강화하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com