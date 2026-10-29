넥슨, 신작 MMORPG '템빨: 오버기어드' 11월 5일 공개

AI 핵심 요약beta
- 넥슨은 11월 5일 ‘템빨: 오버기어드’ 쇼케이스를 개최한다
- 최병천 PD와 윤순준 디렉터가 게임 플레이와 주요 콘텐츠를 공개한다
- 정식 출시일과 출시 후 6개월간 업데이트 계획도 발표한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 개발 중인 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '템빨: 오버기어드'의 온라인 쇼케이스를 오는 11월 5일 오후 8시 공식 유튜브 채널에서 개최한다.
이번 쇼케이스에서는 개발사 그레이게임즈의 최병천 PD와 윤순준 디렉터가 실제 게임 플레이 영상을 바탕으로 개발 방향성과 주요 콘텐츠를 소개한다. 정식 출시일과 출시 후 6개월간의 업데이트 계획도 공개할 예정이다.
'템빨: 오버기어드'는 웹소설·웹툰 기반 글로벌 인기 IP '템빨'을 게임화한 작품이다. 원작은 카카오페이지에서 웹소설·웹툰 합산 13억 뷰를 기록했으며 일본 전자만화·소설 플랫폼 '픽코마'에서 누적 '좋아요' 8528만 건을 받았다. 지난 2일에는 애니메이션도 공개됐다.
게임은 장비 중심 성장 시스템과 '차원' 시스템을 주요 콘텐츠로 담고 있다. 넥슨이 퍼블리싱을 맡아 국내를 비롯해 대만, 홍콩, 마카오 지역에 PC·모바일 크로스플랫폼으로 선보일 예정이다.
게임은 지난 1일부터 사전등록을 시작했으며 21일 진행한 서버 및 캐릭터명 사전 선점에서는 20개 전 서버가 마감됐다.
origin@newspim.com