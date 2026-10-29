크래프톤 5민랩 '템빨용사', 글로벌 300만 다운로드 달성

AI 핵심 요약beta
- 5민랩은 29일 모바일 게임 템빨용사 누적 다운로드 300만 회를 돌파했다
- 템빨용사는 아이템 조합과 배치 전략을 활용하는 로그라이크 전략 RPG다
- 게임 속 바바리안으로 살아남기와 협업 이벤트를 11월 10일까지 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 5민랩이 개발한 모바일 게임 '템빨용사'가 글로벌 누적 다운로드 300만 회를 돌파했다. 지난 5월 26일 글로벌 출시 이후 약 5개월 만의 성과다.
템빨용사는 아이템 배치와 조합 전략에 따라 전투 결과가 달라지는 로그라이크 전략 RPG다. 플레이어는 매 턴 아이템을 선택해 상위 장비를 제작한 뒤 제한된 가방 공간에 배치해 자신만의 전투 빌드를 구성한다. 장비와 펫, 직업별 캐릭터를 수집·성장시키는 RPG 요소와 아이템 간 시너지를 고려한 전략적 플레이를 함께 즐길 수 있다.
게임은 현재 네이버웹툰 인기 작품 '게임 속 바바리안으로 살아남기'와 협업 이벤트를 진행 중이다. 출시 후 처음 선보이는 IP 협업으로 원작의 주요 인물 '비요른 얀델'과 '에르웬'이 협업 캐릭터로 등장한다. 협업 전용 아레나와 다양한 이벤트를 통해 성장 보상을 획득할 수 있으며 이 협업은 11월 10일 점검 전까지 진행된다.
5민랩은 11월 부산에서 열리는 국제 게임 전시회 '지스타 2026'의 크래프톤 부스에 참가한다. 관람객들은 현장에서 템빨용사를 직접 플레이하며 전략적 전투를 경험할 수 있다.
템빨용사는 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드할 수 있다.
origin@newspim.com