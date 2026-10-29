KB국민은행, 비수도권 학습공간 지원 강화…'KB청소년센터' 60개소 조성

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 28일 강원 양양 무산지역아동센터를 리모델링했다
- 센터에 스마트 학습공간과 화재감지기 등 안전시설을 구축했다
- 올해 비수도권 50곳을 포함해 청소년센터 60곳을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 지난 28일 강원 양양군 무산지역아동센터를 리모델링하고 'KB청소년센터' 현판식을 진행했다고 29일 밝혔다.
KB청소년센터는 2017년 'KB지역아동센터'로 출범한 뒤 지원 대상을 청소년 복지시설로 확대한 사회공헌 프로그램으로, 노후 학습공간의 환경 리모델링을 지원하는 사업이다.
올해는 지역 간 교육·문화 격차를 낮추기 위해 총 60개소 가운데 50개소를 비수도권에 우선 배정했다. 문화·교육 인프라가 미비한 도서산간 및 지방 중소도시 지원 비중을 확대해 연말까지 누적 340개소 조성을 완료할 방침이다.
이번 리모델링으로 무산지역아동센터에는 스마트 학습공간과 화재감지기·방염벽지 등 안전 시설이 구축됐다. 공사 기간 시설 이용이 제한됨에 따라 외부에서 진로 탐색 및 직업 체험을 진행할 수 있도록 학습활동비도 지원됐다.
KB국민은행 관계자는 "청소년들이 개선된 환경에서 미래 인재로 성장하길 바란다"며 "지역 균형 발전과 교육 격차 해소를 위한 지원을 지속할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com