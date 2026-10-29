두산에너빌리티, 美 뉴스케일파워 SMR 첫 원자로 제작 계약

AI 핵심 요약beta
- 두산에너빌리티는 29일 뉴스케일파워와 SMR 모듈 제작 계약을 체결했다
- 두산에너빌리티는 상부 원자로 모듈 등 핵심 기자재를 제작한다
- 양사는 소재 공급에서 상업용 원자로 제작으로 협력 범위를 확대했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 두산에너빌리티가 미국 소형모듈원전(SMR) 개발기업 뉴스케일파워의 첫 상업용 원자로 제작에 참여한다. 기존 소재 공급에서 핵심 기자재 제작으로 사업 범위를 확대하며 글로벌 SMR 공급망 내 입지를 강화하고 있다.
두산에너빌리티는 29일 미국 뉴스케일파워와 SMR 상부 원자로 모듈(URPV) 제작 계약을 체결했다고 밝혔다.
이날 경남 창원 본사에서 열린 계약식에는 칼 피셔 뉴스케일파워 최고운영책임자(COO)와 김종두 두산에너빌리티 원자력BG 사장 등 양사 경영진이 참석했다.
이번 계약에 따라 두산에너빌리티는 뉴스케일파워 SMR의 상부 원자로 모듈을 제작한다. 해당 모듈은 고온·고압의 냉각재를 담는 원자로 압력용기의 상부를 구성하는 핵심 기자재다.
두산에너빌리티는 지난 2023년 뉴스케일파워와 SMR 소재 제작 계약을 체결한 바 있다. 이번 계약으로 소재 공급에 이어 실제 상업용 원자로 기자재 제작까지 협력 범위를 넓히게 됐다.
뉴스케일파워의 SMR은 미국 원자력규제위원회(NRC)의 설계 승인을 받은 원자로다. 주요 기자재를 공장에서 모듈 형태로 제작한 뒤 현장에서 조립하는 방식으로, 대형 원전보다 건설 기간과 비용을 줄일 수 있다는 특징이 있다.
존 홉킨스 뉴스케일파워 최고경영자(CEO)는 "이번 계약은 NRC 승인을 받은 설계를 실제 공급 가능한 모듈로 구현하는 데 의미 있는 진전"이라며 "두산의 생산시설과 양사의 협력을 통해 고객이 요구하는 일정에 맞춰 SMR을 공급할 수 있는 생산 역량을 확보하게 됐다"고 말했다.
김종두 두산에너빌리티 원자력BG 사장은 "이번 계약은 SMR이 기술 검증 단계에서 실제 제작 단계로 전환하는 중요한 계기"라며 "그동안 축적한 원자력 제작 경험을 바탕으로 뉴스케일파워의 상용 프로젝트를 지원하겠다"고 밝혔다.
chanw@newspim.com