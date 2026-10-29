링크솔루션, 국내 3D프린팅 분야 최초 '소부장 으뜸기업' 선정

AI 핵심 요약beta
- 링크솔루션이 29일 국내 3D프린팅 최초 소부장 으뜸기업에 선정됐다
- 금속 적층제조 기술력 인정받아 연구개발·사업화 지원을 받게 됐다
- 면조사 방식 장비로 생산성을 높여 첨단산업 부품시장 공략에 나선다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 3D프린팅 전문기업 링크솔루션이 국내 3D프린팅 분야 최초로 정부의 '소재·부품·장비(소부장) 으뜸기업'에 선정됐다.
29일 링크솔루션은 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 '2026 소부장뿌리기술대전(K-Tech Inside Show)'에서 산업통상자원부로부터 소부장 으뜸기업 지정서를 받았다고 밝혔다. 이번 선정으로 금속 적층제조 분야의 기술력을 인정받았다.
소부장 으뜸기업은 정부가 핵심전략기술 분야에서 우수한 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 기업을 선정하는 제도다. 선정 기업은 전용 연구개발(R&D) 사업을 비롯해 사업화·금융·해외 진출 등 다양한 분야에서 정부 지원을 받을 수 있다.
회사에 따르면 링크솔루션은 이번 선정을 계기로 금속 적층제조 핵심 기술 고도화와 사업화에 속도를 낼 방침이다. 특히 대전 적층제조(AM) 파운드리 구축과 연계해 로봇·우주항공·방산 등 첨단산업에 적용되는 고부가가치 금속 부품 제조 역량을 강화할 계획이다.
개발 중인 핵심 기술은 기존 금속 '분말베드융해(PBF)' 방식의 생산성 한계를 극복하기 위한 '면조사(Area)' 방식의 금속 적층제조 장비다. 레이저를 점 단위로 이동시키는 기존 방식과 달리 일정 영역을 동시에 조사해 가공 시간을 단축한다. 고출력 다이오드 레이저와 광학 기술을 기반으로 기존 동급 장비 대비 생산성을 최대 10배 높이는 것을 목표로 한다.
이 기술을 통해 금속 적층제조의 생산 효율성과 경제성을 높이고, 시제품 제작 중심의 3D프린팅 활용 범위를 산업용 부품 제조 영역으로 확대할 계획이다. 고효율 제조 기술을 통한 에너지 효율 향상과 자원 낭비 최소화를 추진하며 정부의 한국형 녹색대전환(K-GX) 정책에도 대응할 방침이다.
최근식 링크솔루션 대표는 "3D프린팅 분야 최초 소부장 으뜸기업 선정은 당사의 금속 적층제조 기술력과 성장 잠재력을 국가적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "차별화된 기술 경쟁력과 대전 AM 파운드리를 기반으로 첨단산업의 고부가가치 부품 시장을 적극 공략하고, 국내 적층제조 산업의 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.
한편 회사는 우주항공·방산 분야에서 소재·가공·검사 전문기업들과 협력해 고성능 부품을 공동 개발하고, AI 데이터센터 열관리 분야에서는 관련 소재·냉각 기술 기업들과 복잡한 구조의 열교환 부품 개발을 추진할 계획이다.
nylee54@newspim.com