조현준 효성 회장, '악착같은·치밀한·신뢰의 효성' 3대 실천 원칙 제시

AI 핵심 요약beta
- 효성그룹은 29일 창립 60주년 기념식을 열고 새 비전을 제시했다
- 조현준 회장은 악착·치밀·신뢰의 효성 등 3대 원칙을 강조했다
- 효성 HICO 제이슨 닐 법인장은 미국 전력시장 공로로 올해의 효성인상을 받았다
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올해의 효성인상에 美 전력사업 확대 이끈 제이슨 닐 법인장
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 효성그룹이 창립 60주년을 맞아 새로운 100년을 향한 비전을 제시했다. 조현준 효성그룹 회장은 위기 극복과 지속 가능한 성장을 위해 '악착같은 효성', '치밀한 효성', '신뢰의 효성'이라는 3대 실천 원칙을 강조하며 조직문화와 일하는 방식의 변화를 주문했다.
효성그룹은 29일 서울 마포 본사에서 조현준 회장과 임직원들이 참석한 가운데 창립 60주년 기념식을 개최했다고 밝혔다.
효성은 1966년 창업주 만우 조홍제 회장이 설립한 동양나이론을 모태로 출발해 올해 창립 60주년을 맞았다. 현재 전력기기와 첨단소재, 금융자동화 솔루션 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며 전 세계 30여개국에서 100여개 제조·무역법인을 운영하고 있다.
조 회장은 이날 기념사에서 "효성은 '모닝 스타(Morning Star)'로 어둠 속에서 새벽을 알리는 광명한 샛별을 뜻한다"며 "샛별이 어둠을 뚫고 새로운 아침을 알리듯 우리 효성도 어떠한 역경 속에서도 희망을 잃지 않고 한결같은 성실함과 끈질긴 도전으로 새로운 미래를 열어가는 기업이 되어야 한다"고 말했다.
조 회장은 글로벌 경영환경의 불확실성을 언급하며 위기 극복을 위한 조직문화 혁신의 필요성을 강조했다. 막대한 국가부채와 재정적자, 전쟁 장기화, 보호무역주의 확산 등 대외 불확실성이 커지는 상황에서 기존의 일하는 방식으로는 경쟁력을 유지하기 어렵다는 판단에서다.
이를 실천하기 위한 세 가지 원칙으로 ▲어떤 어려움에도 끝까지 해내는 '악착같은 효성' ▲모든 경우의 수를 따지고 빈틈없이 실행하는 '치밀한 효성' ▲고객이 어떤 일이든 '믿고 맡길 수 있는 신뢰의 효성'을 제시했다.
조 회장은 "이 세 가지는 단순한 구호가 아니다"라며 "앞으로 효성이 살아남고 경쟁에서 이기고 새로운 100년을 열어 가기 위해 반드시 갖추어야 할 우리의 자세이자 실천 원칙"이라고 강조했다.
이날 기념식에서는 글로벌 사업 경쟁력 강화와 기술 혁신에 기여한 임직원들을 대상으로 '올해의 효성인상'과 부문별 효성인상 시상식도 진행됐다.
올해의 효성인상은 미국 전력시장 사업 확대를 이끈 효성 HICO의 제이슨 닐 법인장이 수상했다. 닐 법인장은 북미 에너지 인프라 기업 콴타와의 전략적 협업을 통해 현지 차단기 생산 기반을 구축하고 765kV 초고압 송전망과 인공지능(AI) 데이터센터 시장에서 대규모 수주를 이끌어낸 공로를 인정받았다.
특히 올해 6월 콴타 자회사와 가스절연차단기(GCB) 합작법인 '효성 HICO BREAKER, LLC'를 설립해 최대 800kV급 차단기의 미국 현지 생산체계를 확보했다.
heoneykim@newspim.com