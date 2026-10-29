세아베스틸지주, 매출 늘었지만 수익성 악화…저가 중국산·원가 부담

AI 핵심 요약beta
- 세아베스틸지주는 29일 3분기 매출이 14.1% 증가했다고 밝혔다
- 영업이익은 144억원으로 전년보다 46.4% 감소했다
- 중국산 저가재와 원가·물류비 상승에 수익성이 악화됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 세아베스틸지주가 올해 3분기 매출 증가에도 불구하고 영업이익이 전년 동기 대비 절반 가까이 감소했다. 중국산 저가 특수강 유입이 확대되는 가운데 원재료 가격과 물류비 부담까지 겹치면서 수익성이 악화됐다.
세아베스틸지주는 29일 3분기 연결 기준 매출액 1조5633억원, 영업이익 144억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 14.1% 증가했지만 영업이익은 46.4% 감소했다.
전분기와 비교하면 매출은 7.0%, 영업이익은 75.9% 줄었다. 영업이익률은 약 1.4%에 그쳤으며 당기순손실 124억원을 기록해 적자로 전환했다.
실적 부진의 주요 원인은 중국산 저가 수입재와의 경쟁 심화다. 원재료 가격 상승으로 제품 판매단가는 높아졌지만 원가 상승분을 충분히 반영하지 못하면서 판매가격과 원재료 가격의 차이인 롤마진이 축소됐다. 중동 정세 불안에 따른 물류비 증가와 환율 변동성도 부담으로 작용했다.
주력 계열사인 세아베스틸의 3분기 매출은 5759억원으로 전년 동기 대비 16.0% 증가했지만 영업이익은 30억원으로 34.4% 감소했다. 특히 중국산 특수강봉강의 국내 유입량은 지난해 3분기 16만1873톤에서 올해 3분기 27만6424톤으로 70.8% 급증했다.
세아창원특수강 역시 고부가 스테인리스 제품 판매 확대에 힘입어 매출이 17.8% 증가한 4149억원을 기록했으나 영업이익은 129억원으로 27.8% 줄었다. 니켈과 스테인리스 스크랩 등 주요 원재료 가격 상승이 수익성을 압박했다.
세아항공방산소재는 주요 고객사의 조업 일정 조정에 따른 출하 지연으로 매출 317억원, 영업이익 47억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 3.6%, 31.8% 감소한 수치다.
세아베스틸지주는 수익성 회복을 위해 친환경차와 반도체, 방산, 에너지·발전 분야의 고부가 제품 판매 비중을 확대할 방침이다. 공정 효율화와 원가 절감도 병행한다.
중국산 봉강에 대한 반덤핑 조사 결과도 향후 수익성을 좌우할 변수다. 무역위원회가 지난 9월 잠정덤핑방지관세 부과를 건의한 가운데 정부는 11월 중순 부과 여부를 결정할 예정이다. 관세가 부과될 경우 저가 수입재와의 가격 경쟁 여건에도 변화가 예상된다.
세아베스틸지주는 국내 계열사와 미국 특수합금 생산법인 세아슈퍼알로이테크놀로지스 간 협력을 강화해 항공·우주·방산용 고성능 특수금속 소재 사업도 확대할 계획이다.