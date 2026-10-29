우리은행·금융보안원, 제6회 모의해킹 경진대회 '우리콘' 시상식 개최

AI 핵심 요약beta
- 우리은행과 금융보안원이 28일 우리콘 시상식을 개최했다
- 대회에는 대학생 40개 팀, 109명이 참여해 보안 취약점을 탐지했다
- 심사단은 4개 수상팀에 총 460만원 상금과 채용 우대를 제공했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행과 금융보안원이 지난 28일 서울 중구 우리은행 본점에서 제6회 모의해킹 경진대회 '우리콘(WooriCON)' 시상식을 개최했다고 29일 밝혔다.
2021년 시작해 올해로 6회째를 맞이한 '우리콘'은 청년 정보보호 인재를 발굴하고 취업을 지원하기 위한 모의해킹 경진대회로 운영되고 있다. 이날 시상식에는 정진완 우리은행장과 박상원 금융보안원장을 비롯해 외부 심사위원 등 주요 관계자들이 참석했다.
이번 대회는 지난 9월 7일부터 18일까지 2주간 대학(원)생 40개 팀, 109명이 참가했다. 참가자들은 우리은행 인터넷뱅킹과 우리WON뱅킹의 보안 취약점을 탐지하는 '버그 바운티' 방식으로 평가를 받았다.
심사는 금융보안원 보안 전문가, 화이트해커, 정보보호학과 교수진이 담당했다. 심사위원단은 각 팀이 발굴한 취약점의 위험도, 영향도, 창의성을 평가해 대상, 최우수상, 우수상, 장려상 등 4개 팀을 선정하고 총 460만원의 상금을 수여했다. 수상자에게는 우리은행 Tech부문 및 금융보안원 입사 지원 시 서류심사 우대 혜택이 제공된다.
정진완 우리은행장은 "해킹 수법이 고도화되는 상황에서 금융사고 예방의 핵심은 기본 준수"라며 "보안 강화를 통해 안정적인 금융서비스를 제공하고, 우리콘을 통한 청년 인재 지원을 지속할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com