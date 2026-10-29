전문직 공무원 200명→700명 확대…업무 혁신 공무원에 2800만원 포상

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인사처, 특별성과 우수사례 7건 선정…전문직 제도 확대에 700만원

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 공직 내 전문직 공무원 제도를 확대하고 출장 신청부터 정산까지 자동화하는 등 공직사회의 업무 방식을 개선한 공무원들이 총 2800만원의 특별성과 포상금을 받는다.

인사혁신처는 공직 전문성을 높이고 일하는 방식을 개선한 우수성과 7건을 선정해 포상한다고 29일 밝혔다.

이번 포상은 실질적인 성과를 낸 공무원에게 보상을 제공해 '일 잘하는 공직문화'를 확산하기 위해 마련됐다. 성과검증과 적격성 심사, 내·외부 전문가로 구성된 특별성과심사위원회를 거쳐 최종 선정됐다.

정부세종청사 인사혁신처 전경. [사진=뉴스핌DB]

가장 많은 포상금인 700만원은 공직 내 전문가 양성체계를 구축한 균형인사과 이세령 사무관 등 3명에게 돌아갔다.

이들은 공무원이 특정 전문 분야에서 지속적으로 근무하며 전문성을 쌓을 수 있도록 전문직 공무원 제도를 확대하고 별도의 인사관리 체계를 마련한 공로를 인정받았다.

특히 전문직 공무원 운영 규모를 지난해 11개 부처 200여명에서 올해 24개 부처 700명으로 확대했다. 6급 상당의 '부전문관'을 신설해 제도 적용 범위를 실무자 계급까지 넓혔다.

500만원의 포상금은 출장업무 자동화 시스템 구축과 공무원 재해보상 전주기 보호 체계 구축 등 2건에 각각 지급된다.

정부인사디지털추진담당관실 윤종원 사무관 등 3명은 출장 신청부터 예약, 정산까지 자동화하는 스마트 출장 시스템을 구축한 성과를 인정받았다.

출장비 정산정보를 일일이 입력하거나 종이 증빙서류를 보관해야 하는 불편을 없애 행정 처리 부담을 줄였다는 평가다.

재해보상정책담당관실 박지영 사무관 등 4명은 공무원 재해보상 제도 개선 종합계획을 수립해 업무 중 다친 공무원에 대한 사후 보상뿐 아니라 재해 예방과 재활까지 아우르는 보호 체계를 마련했다.

300만원의 포상금은 공직윤리 주식심사 디지털 통합 서비스 구현, 일하는 방식 개선, 자기주도적 학습 여건 조성 등 3건에 각각 지급된다.

윤리정책과 이선혜 주무관 등 3명은 20년간 수작업으로 처리하던 주식 직무관련성 심사 절차를 온라인으로 전환했다. 공직윤리시스템을 통해 온라인 심사 청구가 가능하도록 하고 과거 심사결정례를 전산화해 서류 제출 부담과 심사 업무를 줄였다.

기획재정담당관실 정다정 사무관 등 4명은 조직 내 보고·회의 절차를 개선하기 위한 '인사처 일하는 방식 혁신방안'을 수립하고 관련 규정을 제정했다. 개선 사례와 적용 방법을 담은 안내자료도 제작·배포했다.

인재개발과 공은광 사무관 등 3명은 공무원의 자기주도적 학습을 지원하기 위해 '학습의 날'과 '학습비 계좌'를 도입했다. 이를 통해 연간 3일의 학습 시간과 15만원의 학습비를 지급할 수 있는 근거를 마련했다.

경찰·소방 공무원 등 심리적 위험에 노출되기 쉬운 직군을 위한 범정부 자살예방 종합대책을 수립한 재해예방정책담당관실 최종성 사무관 등 2명에게는 200만원의 포상금이 지급된다.

이들은 경찰·소방 등 직군별 특성을 반영한 예방 대책을 마련하고, 8개 부처와 협력해 심리재해 고위험군에 대한 보호 체계를 강화했다.

최동석 인사혁신처장은 "공무원이 전문성과 책임감을 바탕으로 대국민 서비스에 더 많은 역량을 집중할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "앞으로도 국민에게 충직하고 유능한 공직사회를 만들어 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com