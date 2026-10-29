농촌 공공의료 이끈 박건희 원장, 대산농촌상 '농촌공헌' 첫 수상

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황치익·이근이 대표도 수상…3개 부문 총상금 1억2000만원

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명의 공익재단인 대산농촌재단은 지난 28일 서울 서초구 엘타워에서 제35회 대산농촌상 시상식을 개최했다고 29일 밝혔다.

올해 수상자는 농업경영 부문 황치익 지리산들깨농부 대표, 농촌발전 부문 이근이 농업회사법인 우보농장 대표, 농촌공헌 부문 박건희 평창군보건의료원장 등 3명이다. 행사에는 농업계 인사와 축하객 200여명이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 제35회 대산농촌상 수상자. (왼쪽부터) 황치익 씨(농업경영), 이근이 씨(농촌발전), 박건희 씨(농촌공헌) [사진=대산농촌재단] 2026.10.29 yunyun@newspim.com

재단은 올해 기존 '농업공직' 부문을 '농촌공헌'으로 개편해 수상 대상을 공무원에서 공공기관 종사자, 교수, 연구원 등으로 확대했다. 정책·제도·행정·교육·연구 등 다양한 분야에서 농촌 발전과 주민 삶의 질 향상에 기여한 공로를 평가했다.

신설 부문 첫 수상자로 선정된 박건희 원장은 의료 접근성이 취약한 농촌에서 예방·진료·돌봄을 연계한 공공의료체계를 구축한 공로를 인정받았다. 예방의학 전문의인 박 원장은 2023년 평창군보건의료원장으로 부임한 이후 고령화와 의료 인력 부족에 대응하는 농촌형 의료 모델을 발전시켜 왔다.

특히 노쇠 예방사업의 의료비·장기요양비 절감 효과를 연구로 입증하고, 거동이 불편한 주민을 위한 방문 의료와 디지털 건강관리 서비스를 확대했다.

박 원장은 "공공의료 최전선에서 주민 곁을 지켜온 의료진, 동료들과 함께 이룬 결실"이라며 "나이 들어도 살 만한 농촌을 만드는 일은 농촌만의 과제가 아니라 도시민과 함께 풀어나가야 할 일"이라고 말했다.

농업경영 부문 황치익 대표는 국내 유기농 들깨의 생산 기반을 재건하고, 소실 위기에 놓인 자소 종자와 재배기술을 보급해 왔다. 전국 16개 유기농 들깨 농가의 생산물을 안정적으로 수매·가공·판매하는 체계를 구축해 농가 소득 증대에 기여했다.

황 대표는 "우리가 키운 들깨와 자소가 사람들의 건강에 도움이 되고 농가의 안정적인 소득원이 될 수 있다는 믿음을 놓지 않았다"며 "이웃 농가와 함께 성장하고 농촌에서 희망을 찾는 이들에게 경험을 아낌없이 나누겠다"고 말했다.

농촌발전 부문 이근이 대표는 사라져가는 토종벼 450종을 복원하고 전국 100여 소농가가 참여하는 재배·보전 네트워크를 구축했다. '토종쌀 내논갖기' 프로그램으로 도시민의 농사 참여를 이끌고, 토종벼를 요리와 전통주 등에 활용하며 농업유전자원의 생태적·문화적 가치를 확산해 왔다.

이 대표는 "토종벼는 수백 년간 땅과 기후, 농부의 삶이 빚어낸 소중한 유산"이라며 "토종벼들로 미래 세대 버팀목이 되는 농사공동체를 다져나가겠다"고 말했다.

김기영 대산농촌재단 이사장은 "모든 것이 빠르게 변하는 세상에서 사람과 농촌 공동체를 위해 묵묵히 한 길을 걸어온 수상자들의 성취가 더욱 귀하고 뜻깊다"고 말했다.

농업경영·농촌발전 부문 수상자에게는 각각 상패와 상금 5000만원, 농촌공헌 부문 수상자에게는 상패와 상금 2000만원 등 총 1억2000만원이 수여됐다.

대산농촌상은 교보생명 창립자인 대산 신용호 선생의 뜻에 따라 1991년 제정됐다. 농업·농촌의 가치를 높이고 지속 가능한 사회 발전에 기여한 인물을 시상하며, 올해까지 총 141명·단체가 수상했다.

제36회 대산농촌상 수상 후보자 추천은 2027년 1월 4일부터 3월 31일까지 받는다.

yunyun@newspim.com