김병철 KDB생명 사장, '사람 살리는 금융' 캠페인 동참

AI 핵심 요약beta
- KDB생명 김병철 사장이 29일 ‘사람 살리는 금융’ 캠페인에 동참했다.
- 이번 캠페인은 불법사금융 예방과 금융 취약계층 보호를 위해 진행됐다.
- 김 사장은 다음 참여자로 오준석 BNP파리바카디프생명 사장을 추천했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KDB생명은 김병철 사장이 금융 취약계층 보호와 포용금융 실천을 위한 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 동참했다고 29일 밝혔다.
서민금융진흥원이 주관하는 이번 캠페인은 불법사금융 피해 예방과 금융 취약계층 보호의 중요성을 알리고, 금융의 사회적 책임에 대한 공감대를 넓히기 위해 진행되고 있다.
김 사장은 천상영 신한라이프 사장의 지목을 받아 참여했으며, 다음 참여자로 오준석 BNP파리바카디프생명 사장을 추천했다.
KDB생명은 이번 캠페인을 계기로 불법사금융 피해 예방과 금융 소외계층 보호의 중요성을 되새기고, 금융의 사회적 책임을 다하기 위한 노력을 이어갈 계획이다.
김병철 사장은 "이번 캠페인을 통해 금융의 도움이 필요한 분들에게 희망을 전할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "생명보험은 예기치 못한 위험으로부터 고객과 가족의 삶을 지키는 사회안전망인 만큼, 앞으로도 생명보험 고유의 역할을 충실히 수행하며 금융 사각지대 이웃을 보호하고 이들에게 희망을 더하는 따뜻한 동행에 지속적으로 함께하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com