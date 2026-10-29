'퇴사할까, 버틸까'…생명보험재단, 직장인 고민 토크 공개

AI 핵심 요약beta
- 생명보험재단은 29일 직장인 고민을 다룬 SNS 콘텐츠를 공개했다.
- 콘텐츠는 퇴사·이직과 상사 갈등 등 직장 고민을 다뤘다.
- 재단은 경제·취업·인간관계 등 고민 콘텐츠를 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 생명보험사회공헌재단이 퇴사와 이직, 상사와의 갈등 등 직장인들의 현실적인 고민을 나누는 자살예방 SNS 콘텐츠를 선보였다.
생명보험재단은 개그우먼 김영희의 '말자할매'와 직장인들이 함께하는 'SOS고민말하자' 시즌1 직장인 편 총 4편 중 첫 편을 공식 유튜브 채널 '생보사'에 공개했다고 29일 밝혔다.
'SOS고민말하자'는 말자할매가 실제 사연자와 일대일로 고민을 나눴던 'SOS고민말자'의 후속 시리즈다. 고민을 숨기기보다 적극적으로 이야기하자는 자살예방 캠페인의 일환으로, 각자의 경험을 공유하고 서로의 어려움에 관심을 갖는 참여형 토크 콘텐츠로 기획됐다.
첫 시즌에는 직장 내 스트레스와 고민을 나누고 싶은 20~40대 직장인 120명이 참여를 신청했다. 이 가운데 8명이 선정돼 4명씩 두 그룹으로 촬영에 참여했다.
콘텐츠는 '퇴사각? vs 존버각?'과 '세상이 나를 억까해' 두 가지 주제로 구성됐다. 먼저 공개된 영상에서는 퇴사와 이직, 진로 변경 등 선택의 기로에 놓인 직장인들의 고민을 다뤘다. 두 번째 주제에서는 과중한 업무와 상사와의 갈등, 성과 인정 부족 등 직장생활의 고충을 이야기한다.
출연자들은 직급 대신 자신의 고민을 적은 명패로 서로를 소개하고 경험과 의견을 나눴다. 신입 간호사와 마케터, 희망퇴직 소식에 불안을 느끼는 직장인의 사연을 전화로 연결해 조언과 응원도 전했다.
생명보험재단은 올해 'SOS고민택시', '빼미', 'SOS고민말자' 등 일상 속 고민과 마음건강을 다루는 SNS 자살예방 캠페인을 진행하고 있다. 관련 유튜브 콘텐츠 누적 조회수는 535만회를 넘었으며, 'SOS고민말자' 본편과 숏폼 영상은 160만회 이상을 기록했다.
재단은 앞으로 SOS생명의전화 상담 유형 분석을 토대로 경제문제, 취업·진로, 인간관계, 번아웃 등 다양한 고민을 콘텐츠로 다룰 계획이다.
정우철 생명보험재단 상임이사는 "우리 삶 속에서 겪는 갈등과 불안은 개인의 문제로 여겨지기 쉽지만, 이를 함께 나누는 과정은 서로를 이해하는 출발점이 될 수 있다"며 "이번 'SOS고민말하자'가 개인의 고민을 위로하는 데서 나아가, 고민을 적극 말하고 공감하는 소통 문화를 확산하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
yunyun@newspim.com