애큐온캐피탈·저축은행, 파주 연풍초 금융교육…장학금 1000만원 전달

AI 핵심 요약beta
- 애큐온캐피탈·저축은행은 28일 연풍초에서 금융교육을 진행했다
- 양사는 2018년부터 매년 금융교육과 장학금 지원을 이어왔다
- 양사는 학교발전기금 1000만원을 전달해 교육환경 개선을 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 애큐온캐피탈과 애큐온저축은행이 경기도 파주시 연풍초등학교에서 9년째 금융교육과 장학금 지원을 이어가고 있다.
양사는 지난 28일 연풍초에서 '2026년 애큐온 드림 온(Dream On)! 하반기 1사1교 금융교육 및 장학금 전달식'을 진행했다고 29일 밝혔다.
'1사1교 금융교육'은 금융감독원 주관으로 금융회사와 학교가 결연을 맺고 학생들에게 금융교육을 제공하는 프로그램이다. 양사는 2018년 연풍초와 자매결연을 맺은 이후 매년 상·하반기 정기적으로 교육을 진행해 왔다.
교육은 저축과 지출의 차이, 용돈 관리법, 개인정보 보호 등 학생들이 일상에서 활용할 수 있는 내용을 사례와 체험 중심으로 구성했다.
이번 하반기 교육에는 애큐온저축은행 소비자보호팀 이석준 매니저가 강사로 나섰다. 4학년 학생 13명을 대상으로 '재미있는 금융교육 이야기'를 주제로 돈의 기본 개념과 올바른 금융 생활 방법을 설명했다. 생활 속 사례와 OX퀴즈, 실습을 통해 배운 내용을 직접 적용해 볼 수 있도록 했다.
이어 열린 장학금 전달식에서는 양사가 마련한 1000만원을 학교발전기금으로 전달했다. 기금은 연풍초 학생들의 학습과 교육 환경 개선에 사용될 예정이다.
길광하 애큐온캐피탈 사회책임운영위원장은 "어릴 때 형성된 금융 습관은 성인이 된 이후의 경제생활로 이어지기 때문에 초등학생 때부터 올바른 금융 개념을 익히는 것이 중요하다"며 "연풍초 학생들이 건강한 금융 감각을 갖춘 미래세대로 자랄 수 있도록 오랜 인연을 계속 지켜갈 것"이라고 말했다.
강신자 애큐온저축은행 사회책임운영위원장은 "금융을 처음 접하는 아이들이 어렵지 않게 받아들일 수 있도록 교육 내용을 세심하게 준비했다"며 "앞으로도 소비자보호팀 임직원의 전문성을 살려 아이들의 생활 속에서 바로 활용할 수 있는 금융교육을 꾸준히 선보일 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com