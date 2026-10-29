경기도북부소방재난본부, 산불 대응 역량 강화 교육 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기북부소방재난본부가 13일과 26~28일 산불 대응 교육을 진행했다
- 북부119종합상황실과 소방서 관계자 155명이 상황관리 교육에 참여했다
- 신고 접수부터 현장 지휘까지 산불 대응 전 과정의 연계를 강화했다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도북부소방재난본부는 지난 13일과 26일부터 28일까지 총 4일간 북부119종합상황실과 소방서 현장대응 부서를 대상으로 '상황관리 및 현장대응 역량 강화 교육'을 진행했다고 29일 밝혔다.
이번 교육에는 북부119종합상황실 상황근무자와 각 소방서 재난대응과, 현장지휘단 등 155명이 참여했다.
이번 교육은 외부 전문강사 교육과 자체 실무교육으로 나눠 실시됐다. 외부 전문강사 교육에서는 산불 발생 및 확산 특성, 신고 내용 분석과 상황 판단 요령, 산불 관련 법령 개정사항 등을 다뤘다.
자체 교육에서는 산불조심기간 추진대책과 산불 진압 방법 등 현장 대응에 필요한 실무 내용을 중심으로 교육했다.
특히 북부119종합상황실과 소방서 현장대응 부서가 함께 참여해 산불 신고 접수부터 상황 판단과 대응, 현장 지휘에 이르는 전 과정을 공유했다.
본부는 이를 통해 상황관리와 현장대응 간 연계성을 높이고 신고 접수 이후 초기 대응과 현장 지휘가 유기적으로 이어질 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다고 설명했다.
김문용 경기도북부소방재난본부장은 "산불은 기상 여건과 지형 등에 따라 급속히 확산할 수 있어 초기 상황 판단과 현장 대응이 중요하다"며 "앞으로도 지속적인 교육을 통해 산불 상황관리와 현장대응 역량을 강화하고, 산불 발생 시 신속하고 체계적으로 대응할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com