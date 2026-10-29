DL건설 '컴플라이언스 데이' 개최…공정거래 위험 사전 예방

AI 핵심 요약beta
- DL건설은 28일 컴플라이언스 데이를 열고 CP 강화를 다짐했다
- 부서별 담당자 임명과 선서, 공정거래 교육을 진행했다
- 공정거래 위험을 조기 식별·예방하는 관리체계를 강화한다
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조직별 위험요인 점검·관리체계 강화
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = DL건설이 부서별 자율준수 담당자를 중심으로 공정거래 관련 위험을 조기에 발견하고 예방하는 관리체계를 강화한다.
29일 DL건설은 전일 서울 원그로브에서 '2026년 DL건설 컴플라이언스 데이'를 개최했다고 밝혔다.
행사에는 하정민 대표이사를 비롯한 관계자 36명이 참석했다. 공정거래 자율준수 프로그램(CP)을 주제로 부서별 자율준수 담당자 임명과 자율준수 선서, 대표이사 메시지 등이 진행됐다.
이어진 공정거래 교육에서는 공정거래위원회의 정책 기조와 이에 따른 원사업자의 대응 전략을 살펴보고 주요 현안과 대응 방향을 다뤘다.
CP는 2001년 공정위가 도입한 제도로, 기업이 공정거래 관련 법규를 준수하기 위해 자체적으로 도입·운영하는 내부 준법 시스템이다. 건설업은 하도급 거래와 계약·입찰, 공사대금 지급 등 다양한 업무 과정에서 공정거래 관련 위험이 발생할 수 있어 체계적인 관리가 중요하다.
DL건설은 이번 행사를 계기로 임직원의 CP 인식을 높이고 사내 자율준수 문화를 확산할 방침이다. 부서별 자율준수 담당자를 중심으로 각 조직의 업무 특성과 위험요인을 살피고 공정거래 관련 위험을 조기에 식별·예방하는 관리체계를 강화할 계획이다.
하 대표는 "컴플라이언스가 단순한 법령 준수를 넘어 실제 업무 과정에서 법 위반 가능성을 사전에 발견하고 예방하는 경영활동으로 자리 잡아야 한다"고 강조했다.
이어 "CP는 특정 부서만의 과제가 아닌 전사 차원의 경영목표로 경영진과 임직원 모두가 각자의 업무에서 자율준수를 실천해 줄 것"을 주문했다.
DL건설은 CP의 실질적인 운영과 사내 준법문화 정착을 위해 관련 조직 운영체계도 강화하고 있다. 분기별로 공정거래법과 하도급법, 윤리강령, 정보보호 및 개인정보 관련 역량테스트를 진행하고 분야별 체크리스트로 CP 준수 여부를 자율 점검하고 있다.
Q. DL건설은 컴플라이언스 데이를 왜 개최했나요?
A. 임직원의 공정거래 자율준수 프로그램(CP)에 대한 인식을 높이고 사내 자율준수 문화를 확산하기 위해 마련했습니다. 10월 28일 서울 원그로브에서 열린 행사에는 하정민 대표이사를 비롯한 관계자 36명이 참석했습니다.
Q. 공정거래 자율준수 프로그램(CP)은 무엇인가요?
A. 기업이 공정거래 관련 법규를 준수하기 위해 자체적으로 도입·운영하는 내부 준법 시스템입니다. 2001년 공정거래위원회가 도입했으며, 건설업에서는 하도급 거래와 계약·입찰, 공사대금 지급 과정 등의 공정거래 위험을 관리하는 데 활용됩니다.
Q. 행사에서는 어떤 프로그램이 진행됐나요?
A. 부서별 자율준수 담당자 임명과 자율준수 선서, 대표이사 메시지 등이 진행됐습니다. 공정거래 교육에서는 공정위의 정책 기조와 이에 따른 원사업자의 대응 전략, 주요 현안과 대응 방향을 살펴봤습니다.
Q. 부서별 자율준수 담당자는 어떤 역할을 맡나요?
A. 각 조직의 업무 특성과 위험요인을 살피고 공정거래 관련 위험을 조기에 식별·예방하는 역할을 맡습니다. DL건설은 이들을 중심으로 관리체계를 강화하고, 경영진과 임직원 모두가 각자의 업무에서 자율준수를 실천하도록 할 방침입니다.
Q. DL건설은 평소 CP 준수 여부를 어떻게 점검하나요?
A. 분기별로 공정거래법과 하도급법, 윤리강령, 정보보호 및 개인정보 관련 역량테스트를 진행하고 있습니다. 분야별 체크리스트를 활용한 자율 점검도 실시해 CP의 실질적인 운영과 사내 준법문화 정착을 추진하고 있습니다.
chulsoofriend@newspim.com