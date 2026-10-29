개혁신당 "천하람 순천 출마 의사 존중…총선 공천도 조기 확정할 것"

AI 핵심 요약beta
- 개혁신당은 29일 천하람의 순천 출마 의사를 존중했다
- 순천 지역 조직위원장 선임 보류를 해제하고 공천도 조기 확정했다
- 천하람은 순천 활동과 당의 정책·인재 영입에 힘쓰겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 개혁신당이 천하람 원내대표의 순천 출마 의사를 존중해 순천 지역 조직위원장 선임 보류를 해제하기로 했다.
이기인 개혁신당 비상대책위원장은 29일 국회에서 비상대책위원회의를 열고 "천하람 원내대표의 순천 출마 의사를 존중하고 순천 지역 조직위원장 선임 보류를 해제하겠다"며 "이 문제를 둘러싼 논의를 매듭짓고 당의 역량을 모아 앞으로 나아가겠다"고 밝혔다.
이 비대위원장은 "경기남부에 당의 역량을 집중해야 한다는 생각에 변함이 없다"면서도 "순천에서 도전하겠다는 천 원내대표의 뜻도 확고하다는 점을 확인했다"고 말했다.
이어 "당을 책임지는 자리에서 이제는 이견을 조정하고 함께 성과를 낼 수 있는 길을 마련해야 한다고 판단했다"며 "당의 전략과 개인의 뜻이 충돌할 때 누군가를 밀어내거나 갈등을 오래 끌고 간다고 문제가 해결되지는 않는다"고 했다.
그러면서 "당은 천 원내대표가 지역 활동에 전념할 수 있도록 순천 공천도 조기에 확정하겠다"며 "충분한 시간을 갖고 시민들을 만나며 지역 조직을 다지고 선거 준비에 힘써주시기 바란다"고 말했다.
이에 대해 천하람 원내대표는 "저를 믿고 의사를 존중해 주신 만큼 전남뿐만 아니라 전북, 특히 경기남부에서도 좋은 성과를 거둘 수 있도록 정책과 인재 영입 등 여러 면에서 당과 함께 뛰겠다"고 화답했다.
천 원내대표는 "순천갑 지역에서 활동해 온 부분들이 당선을 목표로 뛰기에는 아직 부족한 부분들이 있지 않았느냐는 지적을 겸허하게 받아들인다"며 "중앙당 활동과 의정 활동뿐만 아니라 순천 지역 활동도 더욱 열심히 하겠다"고 말했다.
그러면서 "천하람이 단순히 개인의 고집을 부린 게 아니라 개혁신당을 위해 의미 있는 시도와 도전을 이어가는 것이라고 느끼실 수 있도록 말이 아니라 행동으로 보여드리겠다"고 했다.
천 원내대표는 "개혁신당이 선당후사라는 말보다는 개인의 다양성과 자유를 존중하는 정당이라는 게 자랑스럽다"며 "당의 전체적인 목적이 있음에도 저의 의사를 존중해 준 비대위 구성원들에게 감사드린다. 이번 결정을 후회하시지 않도록 끝까지 열심히 하겠다"고 덧붙였다.
jeongwon1026@newspim.com