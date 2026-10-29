대동기어, '中 1위' 이유와 합작법인 추진…로봇 부품 영토 확장

AI 핵심 요약beta
- 대동기어·대동로보틱스는 29일 이유와 로봇 부품 협력을 발표했다
- 3사는 2027년 1월 중국 합작법인 설립과 연 3만 세트 생산을 추진한다
- 대동로보틱스는 2027년 농업용 휴머노이드 공개와 현장 실증에 나선다
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2027년 1세대 출시 후 국내 양산 연결
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 대동기어와 대동로보틱스가 중국 로봇 액추에이터 전문기업 이유 로보틱스 테크놀로지(EYOU, 이유)와 손잡고 로봇 핵심 부품의 공동개발부터 생산, 실증까지 아우르는 사업화 체계를 구축한다고 29일 밝혔다.
대동기어와 대동로보틱스는 지난 27일 중국 상하이에서 이유와 로봇용 액추에이터 공동개발·사업화 및 농업용 로봇 기술협력을 위한 양해각서(MOU)를 각각 체결했다. 3사는 오는 2027년 1월까지 중국 내 합작법인(JV)을 설립해 연 3만 세트 규모의 생산 인프라를 구축하고, 2029년부터 대동기어의 국내 양산으로 연결한다는 방침이다.
파트너사인 이유는 중국 로봇산업 전문 시장조사기관 가오공로봇산업연구원(GGII) 조사 결과 2025년 중국 휴머노이드용 하모닉 관절 모듈 출하량 1위를 차지한 기업이다. 글로벌 휴머노이드 출하량 1위 기업인 애지봇(AGIBOT)의 최대 양산용 액추에이터 공급사이기도 하다.
이번 협약으로 대동기어는 감속기 및 제품 설계, 성능·품질 검증을 전담하며, 이유는 모터 설계와 구동·제어, 조립 역량을 제공한다. 대동로보틱스는 부하 특성을 반영한 설계 참여와 로봇 현장 적용 및 실증을 맡는다.
사업은 단계적으로 추진된다. 2027년 상반기 1세대 액추에이터 제품군을 출시해 대동의 농업용 로봇 적용 및 외부 공급을 추진한다. 합작법인을 통해 제조·품질관리 역량을 축적한 뒤 2029년부터는 대동기어가 국내 양산을 전담하고 중국 합작법인은 현지 생산·판매를 담당하는 이원화 체계를 가동한다. 대동로보틱스 역시 2027년 상반기 1세대 액추에이터를 적용한 농업용 휴머노이드(애그로이드)를 공개하고 태안팜 등에서 실증을 진행할 계획이다.
서종환 대동기어 대표는 "이번 합작법인은 대동기어가 로봇 액추에이터의 공동개발을 넘어 생산과 사업화 역량까지 확보하는 기반이 될 것"이라며 "중국 현지에서 제조·품질 경쟁력을 조기에 축적하고 이를 국내 양산으로 연결해 글로벌 로봇 구동부품 기업으로 성장하겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com