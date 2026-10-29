전남광주특별시, 중증 소아응급 24시간 대응 강화

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 29일 중증 소아 24시간 진료체계를 강화했다
- 전남대병원은 11월 1일부터 3년간 소아전문응급센터를 운영한다
- 특별시는 소아 필수의료 인프라에 올해 28억2000만원을 지원한다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 중증 소아 응급환자의 신속한 치료를 위해 24시간 전문 진료체계를 강화한다.
29일 전남광주통합특별시에 따르면 전남대학교병원이 보건복지부 지정 소아전문응급의료센터로 선정돼 오는 11월 1일부터 3년간 운영된다.
전국 15개 센터 중 하나인 전남대병원은 중증 소아 응급환자의 초기 진료부터 소아중환자실 입원과 긴급 수술·시술 등 최종 치료까지 연계하는 거점 역할을 맡는다.
소아는 연령에 따른 생리적 특성이 성인과 달라 전문적인 응급진료가 필요하다. 특히 도시와 농어촌·도서 지역이 공존하는 전남광주에서는 야간과 휴일 환자 발생 시 신속한 이송부터 최종 치료까지 이어지는 대응체계가 중요하다.
특별시는 소아 응급실 쏠림과 지역 간 의료 격차를 줄이기 위해 올해 소아 필수의료 인프라에 28억2000만원을 지원한다. 달빛어린이병원 12곳과 공공심야 어린이병원 1곳 운영에 20억원을 투입하고 의료 취약지역 소아청소년과 3곳에 8억2000만원을 지원한다.
경증 환자는 달빛어린이병원이나 가까운 소아청소년과를 우선 이용하고 중증·중등증 환자는 소아전문응급의료센터를 찾도록 의료기관별 역할과 이용 방법도 안내할 계획이다.
박종필 시민건강국장은 "아이의 응급의료는 한순간의 대응이 생명과 직결되는 핵심 필수의료 분야"라며 "전남대병원 센터 지정을 계기로 지역 어디에 살더라도 아이가 적기에 최선의 응급진료를 받도록 의료기관과의 협력과 안전망 확충에 노력하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com