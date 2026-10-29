금호타이어·소방당국, 함평공장 안전 점검

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 28일 함평공장 건설현장 안전관리 강화에 뜻을 모았다.
- 함평소방서는 공사 진행 상황과 화재·안전사고 예방관리 실태를 점검했다.
- 함평공장은 2028년 상반기 가동을 목표로 하루 1만5000본을 생산한다.
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[광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 함평군 빛그린산단에 조성 중인 금호타이어 함평공장이 소방당국과 건설 현장 안전관리 강화에 뜻을 모았다.
29일 금호타이어에 따르면 최형호 함평소방서장 등 방문단 5명이 전날 오후 함평공장 건설 현장을 찾아 공사 진행 상황과 안전관리 실태를 점검했다.
방문단은 현장 사무실에서 김성현 금호타이어 함평공장건설단장과 소방감리 및 현장 소방안전관리자 등을 만나 공장 건설 추진 현황과 향후 일정에 대한 설명을 들었다. 이어 안전수칙을 준수하며 공사 현장을 둘러보고 화재와 안전사고 예방을 위한 관리 사항을 살폈다.
김성현 건설단장은 "함평공장은 금호타이어의 미래 경쟁력을 책임질 핵심 생산 거점이자 지역 경제 발전의 마중물이 될 사업"이라며 "안전을 최우선으로 공사를 추진하고 현장 안전관리에 철저를 기하겠다"고 말했다.
최형호 함평소방서장은 "철저한 사전 점검과 예방 중심의 안전관리가 건설 현장 안전을 지키는 기본"이라며 공사 전 과정에서 화재와 안전사고 예방에 만전을 기해 달라고 당부했다.
함평공장은 고성능 차량과 전기차 및 자율주행차용 타이어를 생산하는 첨단 생산기지로 조성된다. 현재 창고동 공사를 마쳤으며 정련동 공사가 진행 중이다. 1단계 생산 규모는 하루 1만5000본, 연간 530만본으로 2028년 상반기 가동을 목표로 하고 있다.
ej7648@newspim.com