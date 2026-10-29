신한투자증권 배당 수령 고객 143만명…작년 연간 규모 넘어

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 29일 올해 1~9월 배당 고객이 143만명이라고 밝혔다
- 배당 고객은 지난해 연간보다 31% 늘었고 삼성전자·엔비디아가 각각 1위였다
- 31~60세 고객이 65.9%를 차지했으며 젊은층도 20% 이상 증가했다
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배당 수령 고객, 국내는 삼성전자·해외는 엔비디아 최다
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 올해 1~9월 배당금을 수령한 고객이 143만명으로 집계됐다고 29일 밝혔다. 이는 2024년 연간 배당 수령 고객 109만명보다 약 31% 증가한 규모다.
신한투자증권이 자사 고객 데이터를 분석한 결과, 배당 수령 고객은 2024년 109만명에서 2025년 122만명으로 늘었다. 올해는 3분기까지 143만명을 기록하며 지난해 연간 규모를 넘어섰다.
올해 1~9월 배당금을 받은 고객이 가장 많은 국내 주식은 삼성전자로 나타났다. SK하이닉스와 현대차가 각각 2위와 3위를 차지했다. 해외 주식에서는 엔비디아가 1위에 올랐으며 애플과 알파벳A, 마이크로소프트가 뒤를 이었다.
국내 상장지수펀드(ETF) 중에서는 'TIGER 미국S&P500'의 배당 수령 고객이 가장 많았다. 이어 'KODEX 200'과 'KODEX 미국나스닥100' 순으로 집계됐다.
해외 상장 ETF는 'INVESCO QQQ TRUST'가 1위를 기록했다. 배당주 중심의 'SCHWAB US DIVIDEND EQUITY'가 2위, 'SS SPDR S&P 500 TRUST'가 3위를 차지했다.
연령별로는 31~60세 고객이 전체 배당 수령 고객의 65.9%를 차지했다. 세부적으로는 51~60세가 가장 많았으며 31~40세, 41~50세 순이었다. 특히 51~60세는 지난해 연간 대비 배당 수령 고객 증가 인원도 가장 많았다.
젊은 연령층에서도 배당 수령 고객이 늘었다. 올해 1~9월 배당을 받은 11~20세 고객은 지난해 연간보다 27.9% 증가했으며 21~30세는 25.0% 늘었다. 두 연령대를 합산한 증가율은 26.2%로 집계됐다.
신한투자증권은 배당 투자자의 자산관리 편의를 높이기 위해 '배당플래너' 서비스도 제공하고 있다. 해당 서비스는 보유 종목의 배당 현황과 예상 배당금, 배당 일정 등을 한눈에 확인할 수 있도록 구성됐다.
신한투자증권 관계자는 "배당주를 투자할 때는 배당 기산일, 배당락에 따른 주가 하락, 배당금에 따른 금융소득종합과세 등 고려할 요인이 많다"며 "아울러 단기적인 시세차익보다는 장기적인 배당성장까지 고려할 필요가 있는 만큼 신한투자증권이 제공하는 배당플래너 서비스가 투자에 도움이 됐으면 한다"고 말했다.
dconnect@newspim.com