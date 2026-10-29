통관시스템 장애·보안 관리 인정...관세청 '유니패스' 21년 연속 ISO 20000 인증

AI 핵심 요약beta
- 관세청은 29일 유니패스의 ISO 20000 인증을 21년 연속 유지했다
- 유니패스는 장애 관리와 정보보호 등 운영 체계의 우수성을 인정받았다
- 관세청은 체계적 운영과 품질 개선으로 안전한 행정서비스를 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경영진 리더십·장애 대응·정보보호 체계 평가
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 관세청 국가 전자통관시스템 유니패스(UNI-PASS)가 장애 관리와 정보보호 등 운영 체계를 평가받아 정보기술(IT) 서비스 관리 국제표준 인증을 21년 연속 유지했다.
관세청은 29일 유니패스가 국제표준화기구(ISO)의 'ISO 20000' 인증을 유지했다고 밝혔다.
ISO 20000은 조직의 IT서비스 계획과 제공, 운영, 개선 과정이 체계적으로 관리되는지를 평가하는 국제표준이다. 관세청은 2006년 세계 최초로 통관 분야에서 인증을 획득한 이후 유니패스의 서비스 품질과 운영 체계를 개선해 왔다.
올해 심사에서는 전산시스템의 신뢰성과 연속성을 바탕으로 경영진의 리더십, 체계적인 장애 관리, 정보보호 등 세 분야에서 우수성을 인정받았다.
구체적으로 서비스 경영을 우선하는 경영진의 의지와 IT시스템을 활용한 업무·장애 관련 지식관리 체계가 평가받았다. 시스템을 변경할 때 보안에 미치는 영향을 검토하는 절차도 주요 평가 항목으로 꼽혔다.
김기동 관세청 정보데이터정책관은 "21년 연속 국제표준 인증 유지는 우리 유니패스의 안전성과 신뢰성이 세계 최고 수준임을 지속해서 증명해 온 결과"라고 말했다.
이어 "앞으로도 체계적인 시스템 운영과 끊임없는 품질 개선을 통해 국민과 기업이 안심하고 이용할 수 있는 스마트 행정서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com