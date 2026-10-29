송치영 포스코이앤씨 사장 "고객 쓴소리 귀 기울여 브랜드 경쟁력 높인다"

AI 핵심 요약beta
- 포스코이앤씨는 27일 브랜드 포럼을 열고 주거 개선 의견을 청취했다
- 주부 패널과 전문가들은 더샵의 감성·설계와 체감형 조경을 제안했다
- 오티에르는 시공 품질과 입주민 생활을 고려한 설계를 주문받았다
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더샵·오티에르 개선 의견 청취
"체감형 조경·돌봄서비스 필요"
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 포스코이앤씨가 주거 브랜드와 상품의 경쟁력을 높이기 위해 실수요자의 의견을 청취하는 시간을 가졌다.
29일 포스코이앤씨는 지난 27일 서울 강남구 더샵갤러리에서 '고객이 행복한 주거, 고객이 선택하는 브랜드 만들기'를 주제로 브랜드 포럼을 열었다고 밝혔다.
포럼에는 상품 기획부터 설계, 분양, 도시정비영업, 입주 후 사후관리(CS)까지 담당하는 사내 임직원 60여명이 참석했다. 수도권 핵심지역 주부 패널 26명과 브랜드·건축·인테리어·부동산 분야 전문가 4명이 함께 주거 혁신과 브랜드 개선 방향을 논의했다.
기조발언은 한국건축가협회 회장을 지낸 천의영 경기대 건축학과 교수의 '미래 주거 패러다임의 변화'와 김소연 연세대 통합디자인학과 교수의 '선택받는 브랜드의 조건'으로 진행됐다.
주제토론에서는 대표 브랜드 '더샵'과 하이엔드 브랜드 '오티에르'에 대한 실수요자의 제언이 이어졌다. 패널들은 더샵의 강점으로 꼽은 '튼튼함과 신뢰'를 바탕으로 젊은 세대의 눈높이에 맞는 세련된 감성과 세부 설계를 강화할 필요가 있다고 봤다.
주부 패널들은 관리비 부담만 높이는 '보여주기식 조경'보다 지하주차장에서 세대 현관까지 일상 동선 안에서 자연스럽게 누릴 수 있는 '체감형 조경'으로의 전환을 주문했다. 아동·시니어 돌봄과 청소·세탁 등 가사 부담을 덜어주는 주거 라이프케어 서비스 확충 필요성도 논의했다.
오티에르에 대해서는 시공 품질과 함께 입주민의 생활을 고려한 세심한 설계가 중요하다는 의견이 나왔다.
한 주부 패널은 "오티에르가 핵심 입지에서 확고한 신뢰를 구축하려면 시공 품질의 중요성은 물론, 입주민의 실제 생활 반경을 파고드는 세심한 배려가 필수적"이라고 말했다.
이날 송치영 포스코이앤씨 사장은 예고 없이 현장을 방문해 포럼 시작부터 끝까지 고객과 전문가들의 의견을 들었다.
송 사장은 "고객의 가감 없는 쓴소리야말로 브랜드의 현실을 냉정하게 짚어보고 한 단계 도약하기 위한 가장 확실한 정답"이라며 "현장의 소중한 목소리를 브랜드 및 상품 고도화에 적극 반영해, 고객이 가장 신뢰하고 선택하는 브랜드로 자리매김하겠다"고 강조했다.
포스코이앤씨는 포럼에서 나온 고객 요구와 전문가 제언을 상품 기획에 반영하고, 고객이 일상에서 체감하는 가치를 높여 주거 경쟁력을 강화할 방침이다.
Q. 포스코이앤씨는 이번 브랜드 포럼을 왜 열었나요?
A. 고객과 전문가의 의견을 듣고 주거 혁신과 브랜드 개선 방향을 논의하기 위해 마련했습니다. 10월 27일 서울 강남구 더샵갤러리에서 열렸으며, 사내 임직원 60여명과 주부 패널 26명, 분야별 전문가 4명이 참석했습니다.
Q. '더샵' 브랜드에 대해서는 어떤 개선 의견이 나왔나요?
A. 패널들은 더샵의 강점으로 '튼튼함과 신뢰'를 꼽았습니다. 이를 바탕으로 젊은 세대의 눈높이에 맞는 세련된 감성과 세부 설계를 강화할 필요가 있다고 제안했습니다.
Q. 조경과 입주민 서비스에 대한 고객 요구는 무엇이었나요?
A. 관리비 부담을 높이는 보여주기식 조경보다 지하주차장에서 세대 현관까지 일상 동선에서 누릴 수 있는 '체감형 조경'을 주문했습니다. 아동·시니어 돌봄과 청소·세탁 등 가사 부담을 덜어주는 주거 라이프케어 서비스 확충 필요성도 논의했습니다.
Q. 하이엔드 브랜드 '오티에르'에는 어떤 제언이 있었나요?
A. 시공 품질과 함께 입주민의 실제 생활을 고려한 세심한 설계가 중요하다는 의견이 나왔습니다. 핵심 입지에서 신뢰를 구축하려면 입주민의 생활 반경까지 살피는 배려가 필요하다는 취지입니다.
Q. 포스코이앤씨는 포럼에서 나온 의견을 어떻게 활용할 계획인가요?
A. 고객 요구와 전문가 제언을 상품 기획과 브랜드 개선에 반영할 방침입니다. 포럼에 참석한 송치영 사장도 고객의 솔직한 의견을 브랜드와 상품 고도화에 적극 반영하겠다고 밝혔습니다.
chulsoofriend@newspim.com