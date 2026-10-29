세종소방본부, 가을철 산악사고 현장 대응 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 세종소방본부가 29일 가을철 산악사고 대비 특별구조훈련을 실시했다
- 소방드론·산악구조차를 활용해 수색부터 환자 이송까지 점검했다
- 가을 산행객들에게 방한용품 준비와 지정 등산로 이용을 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종소방본부가 가을철 등산객 증가에 대비해 오봉산과 원수산 일원에서 특별구조훈련을 실시했다.
29일 소방본부에 따르면 남부소방서는 27~29일 원수산 일원에서, 북부소방서는 지난 21~23일 오봉산에서 각각 훈련을 진행했다.
이번 훈련은 담당 권역별 특성에 맞춰 현장 대응능력을 높이는 데 중점을 뒀다.
특히 소방드론과 산악구조차, 구조용 들것 등 전문 장비를 활용해 실제 사고 상황을 가정하고 신고·전파부터 수색·구조, 환자 이송, 구급대 인계까지 대응 절차 전반을 점검했다.
소방본부는 이번 훈련을 통해 가을철 산악사고 발생 시 신속하고 체계적인 구조 활동이 이뤄질 수 있도록 현장 대응 역량을 강화했다.
이장주 119대응과장은 "가을철에는 기온이 낮아지고 해가 일찍 지면서 안전사고 위험이 커질 수 있다"며 "산행 전 충분한 준비운동과 방한용품 준비, 지정 등산로 이용 등 기본 안전수칙을 지켜야 한다"고 당부했다.
vincent977@newspim.com