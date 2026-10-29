손석구·나가야마 에이타, 국경 넘은 연쇄살인 쫓는다…넷플릭스 '푸른길' 기대감

AI 핵심 요약beta
- 넷플릭스는 29일 손석구·나가야마 에이타 주연작 스틸을 공개했다
- 두 형사는 국경 넘은 연쇄살인 사건을 쫓으며 공조와 대립을 이어간다
- 푸른길은 11월 20일 넷플릭스에서 공개된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 손석구와 나가야마 에이타가 넷플릭스 '푸른길'에서 국경을 넘어 반복되는 연쇄살인 사건을 추적하는 두 형사로 만나 팽팽한 공조와 대립을 선보인다.
사지가 뒤틀린 시체, 의문의 메시지, 국경을 넘어 반복되는 끔찍한 살인사건을 쫓는 두 형사의 이야기 '푸른길'이 '김석'(손석구)과 '이노세'(나가야마 에이타)의 캐릭터 스틸을 공개하며 기대감을 한층 더 높이고 있다.
공개된 스틸은 국경을 넘어 발생한 연쇄 살인을 쫓는 두 형사의 모습을 고스란히 보여준다. 차가운 표정으로 총기를 들여다보고 있는 서울 경찰청 형사 '김석'의 모습은 그만의 냉철함과 추진력을 엿볼 수 있게 만든다. 윗선의 지시도, 국경의 장벽도 장애물이 되지 않는 '김석'의 집요함은 손석구만의 섬세한 연기를 통해 완성되었다. "겉으로 보기에는 흔들림이 없는 사람 같지만, 그 안에 있는 파동 때문에 많이 괴로워하고 극복하려고 하는 구석이 있다"는 손석구의 말은 '김석'이 보여줄 입체적인 면모를 기대하게 만든다. 피도, 눈물도 없어 보이는 '김석'의 무미건조한 눈빛 뒤에 어떤 서사가 숨겨져 있을지, 그는 어떤 식으로 사건을 파헤쳐 나갈지 궁금증이 더욱 높아진다.
도쿄의 골목길, 누군가를 제압한 후 시민들의 박수를 받고 있는 도쿄 경시청 형사 '이노세'의 스틸은 한번 촉이 오면 직접 몸으로 부딪혀 사건을 해결하는 그의 불 같은 성격을 예감하게 만든다. "사건 앞에서는 누구보다 열정적이고, 반드시 범인을 잡겠다는 강한 의지로 끝까지 맞서는 캐릭터"라고 '이노세'에 대해 소개한 나가야마 에이타는 '이노세'의 거친 카리스마와 예리함을 완벽하게 표현, 극에 뜨거운 에너지를 불어넣을 전망이다. 본인만의 캐릭터 해석을 통해 '김석'과는 또 다른 '이노세'의 매력과 개성을 보여줄 나가야마 에이타의 연기에도 기대가 모인다.
때로는 공조를, 때로는 팽팽한 대립을 이어가는 서로 다른 두 형사의 케미스트리는 '푸른길'의 놓쳐서는 안 될 관전 포인트 중 하나다. 한준희 감독은 "두 인물 모두가 한 작품의 주인공이 될 수 있는 캐릭터들이다. 상반된 느낌과 동시에 닮아 있는 느낌을 두 배우님이 잘 살려주신 것 같다"고 말해, 손석구, 나가야마 에이타의 국경을 넘은 호흡과 앙상블에 대한 기대감을 더욱 끌어올린다.
한준희 감독 특유의 감각적이고 스타일리시한 미장센은 물론, 손석구와 나가야마 에이타가 선보일 뜨거운 연기 앙상블로 국경을 초월한 범죄 수사극의 재미를 보여줄 '푸른길'
은 오는 11월 20일 오직 넷플릭스에서 공개된다.
moonddo00@newspim.com