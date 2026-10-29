김태규 "李대통령, 자신 비판 기사에 좌표 찍기…언론 길들이기 멈춰야"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘은 29일 이재명 대통령의 언론 대응을 비판했다
- 김태규 대변인은 대통령이 비판 기사를 공유하며 사과를 요구했다고 주장했다
- 국민의힘은 정책 설명과 언론 대응을 공식 절차로 하라고 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 29일 이재명 대통령이 자신을 비판한 언론 보도를 사회관계망서비스(SNS)에 공유하며 정정과 사과를 요구한 데 대해 "최고 권력자가 언론사 편집까지 문제 삼는 일을 언론 길들이기 말고 무엇이라 부르겠느냐"고 비판했다.
김태규 국민의힘 원내수석대변인은 이날 논평을 통해 "이 대통령이 자신을 비판한 기사를 SNS에 공유해 지지층에게 좌표를 찍고 있다"며 이같이 주장했다.
김 원내수석대변인은 "이 대통령은 지난 27일 국무회의의 외국인 노동자 발언을 비판한 한겨레 기사를 공유하며 정정과 사과를 요구했다"며 "한겨레가 제목을 고치자 '기사 제목을 바꿨으면 왜 바꿨는지 밝히고' 사과하라며 편집 경위까지 따졌다"고 지적했다.
또 "이 대통령은 정부가 국민에게 해야 할 정책 설명을 지지층에게 떠넘겼다"며 "28일에는 '까대기식 보도가 국가발전을 가로막는다'며 언론을 탓하고, 같은 글에서 '국민과 대통령 친구들의 도움이 필요하다'며 정책을 '주변에 잘 설명해 주시기 바란다'고 당부했다"고 했다.
그러면서 "김정관 산업통상자원부 장관에게 'RT(리트윗)와 댓글로 격려를 부탁드린다'며 지지층을 불러 모으기까지 했다"고 덧붙였다.
김 원내수석대변인은 "이 대통령은 품격도 권위도 없다는 비난을 받더라도 SNS 소통을 계속하겠다며 '이재명은 언제나 여러분의 바로 옆에 있을 것'이라고 했다"며 "비판 기사를 지지층에게 공유하고 장관을 격려하는 리트윗까지 부탁하는 대통령이 말한 '여러분'은 국민이냐, 지지층이냐"고 반문했다.
이어 "이 대통령은 비판 기사를 지지층에게 공유하는 일부터 멈춰야 한다"며 "정책은 국무회의와 브리핑에서 정부가 직접 설명하고, 보도에 이견이 있으면 대변인 브리핑과 정정보도 청구 같은 정해진 절차로 대응하라"고 촉구했다.
jeongwon1026@newspim.com