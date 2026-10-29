교원 웰스, 한국서비스품질우수기업 재인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 교원 웰스가 29일 한국서비스품질 우수기업 재인증을 획득했다
- 전국 21개 서비스센터와 정규직 엔지니어 조직이 높은 평가를 받았다
- 설치부터 수리와 사후관리까지 일관된 고객 서비스를 제공했다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 교원 웰스(Wells)는 한국서비스진흥협회에서 주관하는 한국서비스품질(SQ) 우수기업 재인증을 획득했다고 29일 밝혔다.
교원 웰스는 지난 2023년 첫 인증 획득 이후 이번 재심사에서 제품 사후 서비스(A/S) 전담 조직과 전국 단위 서비스 네트워크를 기반으로 체계적인 고객 서비스를 제공하고 있는 점에서 높은 평가를 받았다.
교원 웰스는 전국 21개 서비스센터와 정규직 엔지니어 조직을 운영하며 제품 설치부터 수리, 사후관리까지 전문적인 서비스를 제공하고 있다. 엔지니어가 직접 제품 상태와 사용 환경을 진단해 필요한 수리 서비스를 제공하면서 정기적인 기술 교육과 표준화된 서비스 매뉴얼을 통해 일관된 서비스 품질을 유지하고 있다.
교원 웰스 관계자는 "이번 재인증은 고객이 안심하고 제품을 사용할 수 있도록 사후 서비스 전문성과 품질을 지속적으로 강화해 온 노력을 인정받은 결과"라고 말했다.
tack@newspim.com