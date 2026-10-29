아일릿 '브레이크 이븐', 日 오리콘 '데일리 앨범 랭킹' 3위

AI 핵심 요약beta
- 아일릿은 28일 미니 5집으로 일본 오리콘 앨범 3위를 기록했다
- 신보는 국내 발매 첫날 38만장을 판매하며 한터차트 1위에 올랐다
- 타이틀곡은 글로벌 차트와 뮤직비디오 조회수 1000만뷰를 달성했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 아일릿 미니 5집 '브레이크 이븐(BREAK EVEN)'이 일본 오리콘 차트 '데일리 앨범 랭킹' 최상위권에 안착했다.
일본 오리콘이 지난 28일 발표한 최신 차트(10월 27일 자)에 따르면 아일릿의 '브레이크 이븐'은 발매와 동시에 '데일리 앨범 랭킹' 3위를 기록했다.
앞서 해당 앨범은 국내에서도 첫날에만 38만2991장 팔려 한터차트 일간 음반 차트(10월 26일 자) 1위를 차지했다.
'브레이크 이븐'의 타이틀곡 '체포하겠어'는 라인뮤직, AWA 뮤직 실시간 급상승 차트 상위권에 안착했고, 오리콘 '데일리 디지털 싱글(단곡) 랭킹' 8위(10월 27일 자)에 올랐다.
신보의 선전에 입어 전작인 '잇츠 미(It's Me)' 스트리밍 수치도 전주 대비 10.4% 증가하며 오리콘 '주간 스트리밍 급상승 랭킹'(10월 26일 자/집계 기간 10월 12일~10월 18일) 8위에 랭크됐다.
또한 '체포하겠어'는 10월 27일 자 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌' 141위에 자리했으며, 애플뮤직 '오늘의 톱 100: 글로벌' 67위로 첫 진입했다. 이 차트에서 6개월째 롱런 중인 '잇츠 미'와 동반 흥행에 불을 지폈다.
강한 중독성을 선사하는 '체포하겠어'의 뮤직비디오는 29일 유튜브 조회 수 1000만 뷰를 넘어섰다. 영상은 공개 당일인 10월 26일 자 유튜브 '일간 인기 뮤직비디오' 한국(1위), 미국(2위)을 포함해 글로벌(7위) 차트에 이름을 올리며 쾌조의 출발을 알렸다.
alice09@newspim.com