2분기 상장 중견기업 매출액 증가율 8.0%p 상승...부채비율도 늘어

AI 핵심 요약beta
- 중견련이 29일 상장 중견기업 2분기 경영을 분석했다
- 상장 중견기업 매출액증가율은 9.2%로 개선됐다
- 부채비율 상승으로 안정성 지표는 다소 약화됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 올해 2분기 상장 중견기업 매출액증가율이 전년 동기 대비 8.0%p 상승한 9.2%를 기록했다.
한국중견기업연합회가 29일 발표한 '2026년 2분기 상장 중견기업 경영 분석' 결과에 따르면, 매출액증가율과 총자산증가율(7.7%, 4.3%p↑) 등 성장성 지표가 모두 개선된 것으로 조사됐다.
제조업 분야 매출액증가율은 8.7%로 전년 동기 대비 6.9%p 올랐고, 총자산증가율은 당좌자산, 재고자산 등 유동자산 증가 영향으로 5.0%p 상승한 9.1%를 기록했다.
비제조업 분야 매출액증가율은 전년 동기 대비 10.5%p 상승한 10.3%, 총자산증가율은 2.8%p 증가한 5.0%로 확인됐다.
상장 중견기업의 차입금의존도(15.8%)는 동일한 수치를 기록했지만, 부채비율(68.3%, 2.2%p↑)이 전년 동기 대비 소폭 상승하면서 안정성 지표는 다소 약화한 것으로 분석됐다.
제조업 분야 부채비율은 전년 동기 대비 3.3%p 오른 70.2%, 비제조업은 0.1%p 증가한 64.6%로 확인됐다.
차입금의존도는 제조업 분야에서 0.6%p 상승한 17.4%로 분석됐지만, 비제조업 분야는 1.4%p 하락한 12.5%를 기록했다.
중견련 관계자는 "상장 중견기업의 이익잉여금 등 자본은 증가했지만 투자 및 영업활동을 위한 차입금 등 유동부채가 늘면서 부채비율이 다소 상승한 것으로 분석됐다"라고 덧붙였다.
김현철 중견련 상근부회장은 "지속되는 중동 정세 불안과 공급망 불안정에도 1분기에 이어 2분기 상장 중견기업의 성장세가 견조하게 유지된 것은 매우 고무적"이라고 말했다.
tack@newspim.com