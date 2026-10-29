엔플라잉, 12월 크리스마스 콘서트 개최…11월 4일 선예매 오픈

AI 핵심 요약beta
- FNC엔터테인먼트는 28일 엔플라잉 크리스마스 콘서트 개최를 발표했다
- 엔플라잉은 12월 24일부터 26일까지 고려대 화정체육관에서 공연한다
- 팬클럽 예매는 11월 4일, 일반예매는 11월 6일부터 멜론티켓에서 진행된다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에프엔씨엔터 밴드 엔플라잉이 크리스마스 콘서트를 개최한다.
소속사 FNC엔터테인먼트는 28일 고잊를 통해 엔플라잉 크리스마스 콘서트 '원스 어폰 어 스노우볼(Once Upon a Snowball)' 개최 소식을 전했다.
이에 따르면 공연은 오는 12월 24일부터 26일까지 3일간 고려대학교 화정체육관에서 진행된다.
이번 공연은 엔플라잉이 지난 2023년 '크하합(ㅋㅎㅎ)' 이후 완전체로는 처음 개최하는 단독 크리스마스 공연이라는 점에서 팬들의 더욱 큰 호응을 얻고 있다. 공연명에는 '옛날 옛적에(Once upon a time, 원스 어폰 어 타임)'으로 시작되는 영화처럼, 평범한 겨울날을 따뜻한 기억으로 채워줄 우리들만의 특별한 겨울 이야기를 펼친다는 의미를 담았다.
앞서 엔플라잉은 지난 8일 미니 9집 '스틸(Still)'을 발매하고 활발한 활동을 펼쳤다. 앨범은 발매 첫날 써클차트 일간 리테일 앨범차트 1위에 이어 초동 판매량 커리어 하이를 기록하는 등 호성적을 거둔 바 있다.
엔플라잉 크리스마스 콘서트의 예매는 멜론티켓에서 진행된다. 오는 11월 4일 오후 8시 팬클럽 선예매가 오픈되며, 일반예매는 11월 6일 오후 8시부터 가능하다.
alice09@newspim.com