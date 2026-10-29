SK매직 "매일 쓰는 정수기, 전문가 정기점검 중요"

AI 핵심 요약beta
- SK매직은 29일 정수기의 상시 청결과 전문가 점검이 중요하다고 밝혔다
- 정수기는 습한 곳을 피해 설치하고 통풍 공간과 필터 교체 주기를 지켜야 한다
- 필터 교체와 유로 세척, 부품 점검을 위한 정기 방문 관리가 필요하다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK인텔릭스의 헬스 플랫폼 브랜드 SK매직은 정수기는 매일 사용하는 생활가전인 만큼 상시 청결 관리와 함께 전문가의 정기적인 점검이 중요하다고 29일 밝혔다. 필터 교체는 물론 유로 세척, 주요 부품 점검 및 교체 등 체계적인 관리의 필요성이 중요하다는 설명이다.
SK매직에 따르면 정수기는 제품별 설치 기준에 맞게 설치해야 하며, 습도가 높은 장소는 가급적 피하고 설치 장소를 임의로 변경하지 않아야 한다. 또한 원활한 통풍과 안정적인 작동을 위해 제품 주변 공간을 충분히 확보하고 통풍구가 막히지 않도록 관리해야 한다.
정수기의 필터는 제품 성능을 유지하는 핵심 부품인 만큼 제품별 권장 교체 주기를 지키는 것이 중요하다. 필터를 직접 교체해야 하는 셀프형 제품은 새 필터가 배송되면 미루지 말고 즉시 교체하는 것이 좋다.
또 위생 기능을 강화한 자가관리형 제품이 늘고 있지만, 정수기는 물이 흐르는 유로와 내부 부품 등 눈에 보이지 않는 부분까지 꼼꼼하게 관리하는 것이 중요하다. 직접 정수기 내부 상태를 점검하기 어려운 만큼, 필터 교체와 유로 세척, 주요 부품 점검·교체 등을 제공하는 전문가의 정기적인 방문 관리가 필수다.
SK매직 관계자는 "깨끗한 물을 제공하는 정수기는 매일 사용하는 생활가전인 만큼 일상적인 위생 관리와 함께 전문가의 정기적인 방문 관리가 반드시 필요하다"고 말했다.
tack@newspim.com