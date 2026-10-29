무협, UAE·모로코에 경제사절단 파견…K소비재 시장 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회가 26일부터 29일까지 UAE·모로코에 사절단을 파견했다
- 사절단은 국내 소비재 기업 8곳의 현지 바이어 상담을 지원했다
- UAE·모로코와 할랄시장·유통·경제협력 확대 방안을 논의했다
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UAE 화장품 수출 5년 새 9배 증가…모로코 진출 협력도 강화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국무역협회가 국내 소비재 기업의 중동·북아프리카(MENA) 시장 진출 확대에 나섰다. 한국 화장품 수출이 빠르게 늘고 있는 아랍에미리트(UAE)와 유럽·아프리카 시장의 거점으로 꼽히는 모로코에서 현지 바이어 상담과 경제협력을 추진한다.
한국무역협회는 지난 26일부터 29일까지 UAE와 모로코에 'K-소비재 경제협력 사절단'을 파견해 국내 기업의 시장 개척 활동을 지원한다고 28일 밝혔다. 이번 사절단에는 화장품·의료용품·식품 분야 기업 8개사가 참가했다.
UAE는 높은 구매력과 한류 확산에 힘입어 K-소비재 수요가 증가하는 시장이다. 한국의 대UAE 화장품 수출액은 2020년 3100만달러에서 지난해 2억8700만달러로 9배 이상 늘었다. 지난 5월 한-UAE 포괄적경제동반자협정(CEPA)이 발효되면서 양국 간 교역 확대 기반도 마련됐다.
사절단은 지난 26일 두바이공항프리존에서 현지 바이어 27개사와 일대일 비즈니스 상담을 진행했다. 중동 주요 유통기업인 랜드마크그룹과 룰루그룹, 초이트람 등이 참여했다. UAE 산업첨단기술부와 두바이경제개발공사 관계자들과도 만나 할랄 시장 진출과 유통 분야 협력 방안을 논의했다.
모로코에서는 28일 카사블랑카에서 현지 유통기업 10여개사와 수출 상담을 진행하고 경제협력 세미나를 개최했다. 모로코는 유럽·아프리카·중동을 연결하는 지리적 이점과 미국·EU와의 무역협정 등을 바탕으로 제조·수출 거점으로 주목받고 있다. 이인호 무역협회 부회장은 29일 모로코 산업·통상·투자·경제포용부 장관과 만나 한-모로코 CEPA 추진에 따른 협력 확대 방안을 논의할 예정이다.
이 부회장은 "UAE와 모로코는 각각 중동과 유럽·아프리카로 향하는 관문이자 한국 문화에 우호적인 소비층이 늘고 있는 유망 시장"이라며 "K-소비재가 UAE·모로코를 넘어 MENA 시장 전역으로 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com