언차일드, '팅팅' MV 티저 공개…독개구리들의 수상한 계획 시작

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 언차일드가 독개구리와 '글리치 버그'를 결합한 독창적인 스토리텔링으로 컴백 기대감을 높였다.

언차일드는 28일 0시 공식 SNS를 통해 두 번째 디지털 싱글 '팅팅(TiNG TiNG)'의 동명의 타이틀곡 '팅팅' 첫 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 언차일드. [사진=하이업엔터테인먼트] 2026.10.27 moonddo00@newspim.com

공개된 티저에는 서울 도심 아래 비밀스러운 공간을 배경으로 독개구리들의 수상한 움직임이 담겼다. 어두운 공간에 모인 이들은 컴퓨터를 이용해 '글리치 버그'를 만들어내고 이후 서울 전역에 푸른빛의 이상 현상이 퍼지는 모습이 포착돼 강렬한 인상을 남겼다.

언차일드는 현실적인 서울의 풍경에 독개구리 캐릭터와 '글리치 버그'라는 독특한 소재를 결합해 특유의 엉뚱한 상상력을 녹여내며 흥미를 자극했다. 독개구리들이 꾸민 계획과 앞으로 벌어질 사건에 궁금증을 더하며 '팅팅'을 통해 본격적으로 펼쳐질 언차일드 세계관의 서막을 알렸다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 팅팅 뮤비 티저. [사진=하이업엔터테인먼트] 2026.10.28 moonddo00@newspim.com

이번 뮤직비디오 티저는 앞서 언차일드가 선보인 청개구리 모티프를 한층 강렬하게 변주한 '독개구리맛'을 하나의 스토리로 확장하며 눈길을 끈다. 콘셉트 포토와 각종 콘텐츠에서 단서처럼 제시해 온 요소들이 뮤직비디오 속 장면과 맞물리며 그간 베일에 싸여 있던 '팅팅'의 콘셉트를 더욱 선명하게 보여줬다.

언차일드는 그동안 티징 콘텐츠를 통해 평범한 히어로의 모습에서 벗어나 일상적인 아이템에 기상천외한 기능을 더한 장비와 비범한 능력, 키치한 비주얼을 결합한 색다른 콘셉트를 선보여 왔다. 기발하고 유쾌한 상상력을 언차일드만의 방식으로 풀어내고 있는 만큼 '팅팅'으로 보여줄 한층 확장된 변신에도 기대가 모인다.

한편, 언차일드의 두 번째 디지털 싱글 '팅팅'은 오는 11월 5일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

moonddo00@newspim.com