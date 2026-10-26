진주시, 우주항공 연계 공공기관 유치 총력…혁신도시 완성 박차

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경남도, 40개 기관 중 9개 유치 전략

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 우주항공산업과 연계한 공공기관 유치에 본격적으로 나섰다.

진주시는 경남도가 발표한 공공기관 2차 이전 전략에 맞춰 우주항공 분야 핵심 기관을 경남진주혁신도시에 유치하는 데 행정력을 집중한다고 26일 밝혔다.

경남 진주 혁신도시 전경[사진=진주시] 2026.10.26

경남도는 정부의 공공기관 2차 이전 계획에 대비해 40개 유치 희망 기관을 정하고 이 가운데 9개 기관을 집중 유치 대상으로 선정했다.

한국산업기술진흥원, 한국에너지기술평가원, 한국나노기술원, 한국환경공단, 한국건설기술연구원, 건설기술교육원, 한국마사회, 한국지식재산보호원, 한국저작권보호원 등이다.

도는 기존 이전 공공기관과 지역 전략산업의 연계 가능성을 주요 유치 논리로 제시했다. 산업지원 분야 기관은 조선·방산·원전·우주항공 등 경남 주력산업의 연구개발과 기업 지원을 뒷받침할 수 있다는 판단이다.

시는 경남도와 공동 유치하기로 한 기관을 비롯해 우주항공산업 생태계 구축에 필요한 기관을 추가로 발굴할 계획이다. 단순한 청사 이전보다 지역 산업과 공공기관의 기능을 결합하는 방식에 초점을 맞춘다는 구상이다.

기존 협력 사례도 유치 근거로 제시했다. 시는 경남진주혁신도시 이전 기관인 한국산업기술시험원과 협력해 초소형 위성 진주샛-1B를 개발하고 발사와 교신에 성공했다. 관련 협력은 우주환경시험시설 구축 등 국책사업으로 이어지고 있다.

시는 이 같은 협력 경험을 2차 공공기관 유치로 확장해 우주항공청과 이전 기관, 지역 기업 간 연계를 강화할 방침이다. 진주혁신도시를 우주항공산업 지원 기능이 집적된 거점으로 만들겠다는 목표다.

조규일 시장은 "한국산업기술시험원과 초소형 위성 진주샛을 개발한 경험은 공공기관과 지자체의 협력이 지역 산업 발전으로 이어질 수 있음을 보여준다"며 "우주항공산업 기반과 연계한 기관 유치로 혁신도시의 기능을 강화하겠다"고 말했다.

경남도와 진주시는 발전공기업 통합본사 유치와 한국토지주택공사 본사 존치, 공공기관의 경남진주혁신도시 집적 이전도 요구하고 있다. 정부와 국회 등을 대상으로 결의대회와 1인 시위 등 유치 활동도 이어가고 있다.

news2349@newspim.com