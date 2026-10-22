강기윤 창원시장, 마산회원구 시민과의 대화…종이비행기로 민원 수렴

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학교·주차장·주민운동장 조성 등 건의

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 경남 창원시장이 종이비행기에 담긴 주민들의 민원을 직접 듣고 해결 방안을 모색했다.

강기윤 경남 창원시장이 22일 마산회원구 올림픽기념관에서 열린 '2026년 마산회원구 시민과의 대화'에서 인사말을 하고 있다.[사진=창원시] 2026.10.22

창원시는 22일 마산회원구 올림픽기념관 공연장에서 구민 250여 명이 참석한 가운데 '2026년 마산회원구 시민과의 대화'를 개최했다고 밝혔다

이번 행사는 진해구와 마산합포구, 의창구에 이은 네 번째 순회 일정이다. 시정 운영 방향을 공유하고 지역 현안에 대한 주민 의견을 듣기 위해 마련됐다.

행사에서는 창원시립합창단 공연에 이어 시정 운영 방향을 소개하는 영상이 상영됐다. 영상에는 브이로그 형식의 화면과 인공지능 음성기술이 활용돼 시정 주요 사업과 미래 전략을 전달했다.

주민 소통은 종이비행기를 활용한 방식으로 진행됐다. 주민들이 지역 현안과 생활 속 요구를 적은 종이비행기를 무대 앞으로 날리면 강기윤 시장이 내용을 확인하고 관련 의견을 듣는 방식이다.

이날 주민들은 삼호천변 경관조명 설치, 양덕동 중학교 설립, 구암1동 다목적 주민운동장 조성 등을 건의했다. 내서읍 전역과 회성동 35-10번지 일대 주차장 조성도 주요 안건으로 다뤄졌다.

강 시장은 "종이비행기에 담긴 주민들의 요구를 무겁게 받아들인다"며 "제안 사항을 시정 우선순위에 반영하고 주민들이 변화를 체감할 수 있도록 추진하겠다"고 말했다.

시는 오는 26일 성산구에서 시민과의 대화를 이어간다. 순회 기간 접수한 건의 사항은 관련 부서 검토를 거쳐 시정에 반영할 계획이다.

news2349@newspim.com