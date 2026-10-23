트럼프, 구글 지도서 '대서양' 이름 변경 시도…'트럼프양'으로

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구글 CEO 거절…태평양은 '아메리칸양' 구상

현재 구글 지도에 '아메리카만'·'아메리카호' 표기

[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 구글 지도에서 대서양의 명칭을 변경하는 방안을 논의하기 위해 구글의 순다르 피차이 최고경영자(CEO)에게 전화했다고 밝혔다.



트럼프 대통령은 대서양을 '트럼프양(Trump Ocean)'으로 부르는 구상을 거론했지만, 피차이 CEO가 반대했다며 해당 계획을 포기할 가능성을 내비쳤다.

트럼프 대통령은 지난 21일 사우스캐롤라이나주에서 열린 선거 유세에서 "우리에게는 호수가 있고 만도 있다. 이제 강이 필요하고 바다도 필요하다"고 말했다.

그는 앞서 지명 변경 과정에서 구글 지도가 "정말 훌륭하게 협조했다"고 주장하며, 피차이 CEO에게 이번에는 대서양의 이름을 바꾸는 일을 처리할 수 있겠느냐고 물었다고 밝혔다.

트럼프 대통령에 따르면 피차이 CEO는 "안 된다. 이번에는 그렇게 하지 않겠다"며 "바다는 다르다. 여러 국가와 맞닿아 있다. 우리에게 그런 일을 해달라고 요청하지 말아 달라"고 답했다.



그는 피차이 CEO가 이처럼 반대했다며 해당 계획을 포기할 가능성을 내비쳤다.

트럼프 대통령은 그동안 멕시코만(Gulf of Mexico)을 '아메리카만(Gulf of America)'으로, 온타리오호(Lake Ontario)를 '아메리카호(Lake America)'로 명칭을 변경하는 조치를 추진했다.

현재 구글 지도에는 미국 사용자 기준으로 멕시코만 대신 '아메리카만', 온타리오호 대신 '아메리카호'라는 명칭이 표시돼 있다.

2026년 10월 22일 (현지시간) 기준 구글 지도(미국 사용자 기준)에는 멕시코만 대신 '아메리카만(Gulf of America)'라는 명칭이 표시돼 있다. [사진=구글지도 캡쳐] 2026.10.23 smlee@newspim.com

2026년 10월 22일(현지시간) 기준 구글 지도에는 '온타리오호' 대신 '아메리카호(Lake America)'라는 명칭이 표시돼 있다.[사진=구글 지도 캡쳐] 2026.10.23 smlee@newspim.com

앞서 트럼프 대통령은 지난 10일 테네시주에서 열린 선거 유세에서 대서양을 '트럼프양(Trump Ocean)'으로, 태평양을 '아메리카양(Ocean of the Americas)'로 부르는 구상을 언급했다.

그는 지난 19일 자신의 소셜미디어인 트루스소셜(Truth Social)에 미국 뉴멕시코(New Mexico)주의 이름을 '뉴 아메리카(New America)'로 바꿔야 한다고 거듭 주장했다.



smlee@newspim.com