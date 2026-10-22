김해시, 건강도시상 발전부문 대상 수상…"건강형평성 행정 반영"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

행정 전반 건강정보 접근성 개선 과제

기후건강 및 통합돌봄 추진 계획 발표

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 =경남 김해시가 시민들의 건강 격차를 줄이려는 노력이 인정받았다.

김해시는 22일 롯데호텔앤리조트 김해에서 열린 2026 대한민국건강도시협의회 가을 정기총회에서 '2026 대한민국 건강도시상' 발전부문 대상인 보건복지부장관상을 수상했다고 밝혔다.

정영두 경남 김해시장(오른쪽 세 번째)이 22일 롯데호텔앤리조트 김해에서 열린 2026 대한민국건강도시협의회 가을 정기총회에서 기초자치단체장들과 기념사진을 찍고 있다.[사진=김해시] 2026.10.22

협의회 창립 20주년을 맞아 열린 이번 총회에는 전국 회원도시 단체장과 관계 공무원, 학술위원 등 300여 명이 참석했다.

대한민국 건강도시상은 회원도시의 우수한 건강도시 정책을 발굴하고 확산하기 위해 제정됐다.

김해시는 건강형평성을 개별 보건사업에 한정하지 않고 행정 전반에 반영한 점에서 높은 평가를 받았다. 소득과 거주지역, 언어, 생활 여건에 따라 발생하는 건강정보 접근과 보건서비스 이용 격차를 행정이 해결해야 할 과제로 설정했다.

시는 시민이 건강정보를 쉽게 찾고 이해할 수 있도록 건강문해력 친화적 보건소 조성을 추진했다. 아동과 노인, 외국인 주민 등 대상별 특성을 고려한 건강증진사업도 확대했다.

인제대학교 리빙랩과는 건강영향평가 도구를 개발했다. 11개 항목으로 구성된 체크리스트를 사업계획 수립 과정에 연계해 취약계층의 건강 요구와 건강형평성을 사전에 검토하도록 했다. 올해는 보건소 58개 사업에 해당 도구를 적용했다.

김해시는 지난 9월 호주 시드니에서 열린 건강도시연맹 제11차 세계총회에서도 우수 기반 건강도시상과 창의적 발전상을 받았다. 국제대회 수상에 이어 국내 건강도시상까지 받으면서 건강도시 정책 성과를 잇달아 인정받게 됐다.

정영두 김해시장은 '누구도 소외되지 않고 함께 건강한 김해'를 주제로 건강도시 정책 성과와 향후 추진 방향을 발표했다. 정 시장은 건강이 보건의료뿐 아니라 주거와 환경, 복지 등 일상과 관련된 여러 정책을 통해 만들어진다고 말했다.

김해시는 앞으로 기후건강과 의료·복지 통합돌봄을 핵심 과제로 추진할 계획이다. 폭염과 집중호우 등 기후위기에 따른 건강 피해를 줄이고 고령자가 거주지에서 의료·요양·복지 서비스를 이어서 받을 수 있도록 지원한다.

총회에서는 '함께 만든 건강도시 20년, 지속가능한 미래를 위한 8대 실천 과제'를 담은 김해 선언도 채택됐다. 선언에는 건강을 주거와 교통, 환경, 복지, 교육 등 도시 정책 전반의 과제로 다루자는 내용이 담겼다.

8대 실천 과제는 모든 정책에 건강 담기, 건강형평성 제고, 기후위기 대응과 지속가능한 도시환경 조성, 기술과 혁신의 시민 건강 연계, 건강한 생활터 조성, 건강한 공동체 형성, 건강도시를 위한 연대와 제도 강화, 국제사회와의 연대 강화다.

김해시는 2027년 협의회 감사도시로도 선정됐다. 협의회 운영과 사업 전반을 점검하는 역할을 맡게 된다.

한편 총회 둘째 날인 23일에는 건강도시상 대상 수상도시의 정책 사례 발표와 봉하마을, 대성동고분군, 수로왕릉 현장 탐방이 진행된다.

news2349@newspim.com