산청군, '대전~남해선·기본소득' 촉구 집회…군의원 6명 삭발

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군민 200여명 세종청사 집결

[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 지방 소멸 위기에 놓인 경남 산청군이 철도망 구축과 기본소득 선정 요구하는 목소리가 커지고 있다.

산청군은 22일 오후 2시 국토교통부 청사 정문 앞에서 산청군수와 군의원, 새마을회·재향군인회, 지역 주민 등 200여명이 참석한 가운데 결의대회를 개최했다고 밝혔다.

22일 오후 2시 세종특별자치시 국토교통부청사 정문 앞에서 열린 제5차 국가철도망 구축계획 반영 및 농어촌기본소득 선정 촉구 결의대회[사진=산청군] 2026.10.22

참가자들은 대전~남해선 철도망을 국가철도망 구축계획에 반영하고 산청군을 농어촌기본소득 시범사업 대상지로 선정하라는 구호를 외쳤다.

집회에는 급격한 인구 감소와 대형 재난으로 어려움을 겪는 지역에 국가 차원의 회복 대책이 필요하다는 요구가 담겼다. 산청군은 2025년 대형 산불과 집중호우 피해가 잇따르면서 자체 재정만으로는 지역 회복에 한계가 있다고 주장했다.

유명현 산청군수는 결의 연설에서 "연이은 재난과 인구 유출로 산청군이 존폐의 기로에 놓였다"며 "대전~남해선은 경남 서부지역 주민의 이동권을 보장하고 지역 회복을 뒷받침할 기반시설"이라고 말했다.

안천원 산청군의회 의장은 "지방소멸은 농어촌 주민의 책임이 아니라 불균형 성장과 장기간의 지역 소외에서 비롯됐다"며 대전~남해선 건설과 산청군의 농어촌기본소득 시범사업 선정을 요구했다.

주민대표로 나선 고영화 산청군 새마을회장은 철도망 사업을 경제성만으로 판단해서는 안 된다고 주장했다. 그는 "의료·교육·산업 격차를 줄이기 위해 국토 균형발전 차원에서 사업을 검토해야 한다"고 말했다.

이날 산청군의회 의원 6명은 철도망 구축과 기본소득 사업 선정을 촉구하며 삭발식을 진행했다. 의원들은 두 현안이 관철될 때까지 주민들과 함께 대응하겠다고 밝혔다.

참가자들은 공동건의문에서 대전~남해선의 제5차 국가철도망 구축계획 신규 사업 반영과 조기 착공 계획 수립을 요구했다. 산청군을 농어촌기본소득 시범사업 대상지로 우선 선정해 달라는 내용도 건의문에 담았다.

산청군수와 군의회 의장은 집회 뒤 건의문을 국토교통부와 농림축산식품부 관계 부처에 전달했다. 대전~남해선은 대전에서 경남 서부지역을 거쳐 남해안으로 이어지는 철도망으로 총연장 203㎞, 사업비 약 5조6000억 원 규모로 제시됐다.

m25322532@newspim.com