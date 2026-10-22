'LCT 100층 계단오르기 대회' 전국 소방관 1200여명 열기 후끈

AI 핵심 요약beta
- 부산소방재난본부는 22일 엘시티에서 계단오르기 대회를 개최했다
- 전국 소방공무원 등 1200여명이 방화복 차림으로 100층에 도전했다
- 방화복 개인전 임건엽 소방관이 19분11초로 최고 기록을 세웠다
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[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 방화복 입은 소방관들 100층 계단 오르기에 도전했다.
부산소방재난본부는 22일 오전 9시 해운대 엘시티(LCT) 랜드마크동에서 '2026 전국 소방공무원 LCT 계단오르기 대회'를 개최했다고 밝혔다.
올해로 5회째인 대회에는 전국 소방공무원과 긴급구조지원기관 관계자 등 1200여명이 참가했다. 참가자들은 높이 411m, 지상 101층 규모인 엘시티에서 계단 100층 오르기에 나섰다.
경기는 방화복 개인전, 간소복 개인전, 단체전 등 경쟁 부문 3종목과 간소복 비경쟁 부문으로 나뉘어 진행됐다. 방화복 개인전은 실제 초고층 화재 진압 과정에서 요구되는 체력과 인내력을 확인하는 종목으로 운영됐다.
종목별 최고 기록은 방화복 개인전 임건엽 소방관이 19분11초로 가장 빨랐다. 간소복 개인전에서는 경기북부 일산소방서 변정원 소방관이 14분19초를 기록했다. 단체전 우승 기록은 부산소방재난본부 북부소방서의 17분30초였다.
대회는 초고층 건축물 대형복합재난 통합대응 훈련과 연계해 열렸다. 소방공무원의 체력과 정신력을 높이고 전국 소방기관 간 현장 대응 경험을 공유하기 위한 취지다.
현장에서는 소방공무원과 가족, 시민을 위한 프로그램도 운영됐다. 가족 참여 행사와 마음건강 측정·상담, 부상 예방을 위한 테이핑과 회복 프로그램이 마련됐다.
이동안전체험차량에서는 화재 대피와 소화기 사용, 지진 대응 등 생활안전 체험이 진행됐다. 고향사랑기부제 참여 프로그램과 가족 단위 갈맷길 걷기 행사인 '119 패밀리 워크'도 함께 열렸다.
이진호 부산소방재난본부장은 "이번 대회는 초고층 재난 현장에 필요한 체력과 정신력을 기르고 전국 소방공무원 간 협력과 경험을 나누는 자리"라며 "대회의 내실을 높여 전국을 대표하는 소방 행사로 발전시키겠다"고 말했다.
psj9449@newspim.com