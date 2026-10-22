대전 꿈나래교육원, 대안교육 학생 역사·예술·생태 체험

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

여수·순천서 인문예술산책기행…세계시민 역량 강화

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전교육연수원 부설 꿈나래교육원이 역사·예술·생태 체험을 통해 대안교육 학생들의 세계시민 역량을 키운다.

22일 꿈나래교육원은 오는 23일까지 전남 여수와 순천 일원에서 대안교육 학생들을 대상으로 '인문예술산책기행'을 진행한다고 밝혔다.

대전 꿈나래교육원이 오는 23일까지 대안교육 학생들을 대상으로 '인문예술산책기행'을 진행한다. [사진=대전교육연수원] 2026.10.22 vincent977@newspim.com

이번 기행은 사전 프로젝트 학습과 현장 체험을 연계해 학생들이 지역의 역사와 문화, 생태환경을 깊이 이해하고 배움을 실제 삶과 연결하도록 기획됐다.

학생들은 사전 융합수업과 역사·문화 탐구, 여수 홍보 챌린지, 현수막·배지 제작 등을 통해 방문 지역을 미리 살펴봤다.

첫날인 21일에는 오동도와 여수엑스포 스카이타워를 찾아 해양 경관과 지역의 지리적 특성을 살펴보고 아르떼뮤지엄에서 미디어아트를 감상하며 예술적 상상력과 감수성을 키웠다.

학생들은 기행에 앞서 여수 연계 융합수업과 역사·문화 탐구활동, 지역 홍보 챌린지 등을 진행하며 방문 지역에 대한 이해를 높였다.

기행에서는 오동도와 여수엑스포 스카이타워를 찾아 해양 경관과 지역의 지리적 특성을 살펴보고 아르떼뮤지엄에서 미디어아트를 감상하며 예술적 감수성을 키운다.

이순신광장과 진남관에서는 이순신 장군의 호국정신과 전라좌수영의 역사적 의미를 되새기고 하멜전시관을 통해 여수의 국제 교류 역사를 탐구한다.

이와 함께 여수해상케이블카와 소호동동다리에서 해양도시의 특성을 살펴보고 순천만국가정원에서는 인간과 자연의 공존을 체험하며 환경 보전과 지속가능한 미래를 위한 생태 시민의식을 기를 예정이다.

특히 이번 기행은 역사적 인물의 공동체 정신과 해양문화, 생태적 가치를 연계한 세계시민교육에 초점을 맞췄다. 학생들은 이순신 장군의 해양 수호 정신과 임진왜란 당시 의승의 연대 정신을 탐구하고, 지역의 역사·문화 자산과 생태환경을 바탕으로 지속가능한 공존의 의미를 성찰한다.

박광순 원장은 "학생들이 교실 밖에서 역사와 문화, 생태를 직접 경험하며 배움의 폭을 넓히는 계기가 되길 바란다"며 "프로젝트 학습과 현장 체험을 연계해 교과 지식을 실제 삶과 연결하는 교육을 이어가겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com