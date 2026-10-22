세종시의회 운영위, 청렴 강화·의정 지원체계 개선 추진

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

의원 행동강령 조례 개정안 원안 가결

'하계U대회' 특위 구성 변안안은 부결

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회 의회운영위원회가 의원 행동강령을 정비해 자문 과정의 공정성을 강화하고 행정사무감사에서 의정활동 지원체계 개선 등 15건의 처리 요구사항을 확정했다.

22일 시의회에 따르면 의회운영위원회는 이날 제109회 정례회 제3차 회의를 열고 의원 행동강령 조례 일부개정조례안 등 총 3건의 안건을 심사·처리했다.

세종시의회 의회운영위원회가 22일 제109회 정례회 제3차 회의를 열고 의원 행동강령 조례 일부개정조례안 등 총 3건의 안건을 심사⋅처리했다. [사진=세종시의회] 2026.10.22 vincent977@newspim.com

이날 운영위는 의원 행동강령 조례 일부개정조례안을 원안 가결하고 2026년도 행정사무감사 결과보고서를 채택했다. 2027 충청권 하계세계대학경기대회(하계U대회) 추진 특별위원회 구성 변경 결의안은 부결됐다.

원안 가결된 조례 개정안은 국민권익위원회의 부패영향평가 개선 권고를 반영한 것이다. 행동강령운영 자문위원회에 세종시 소속 공무원이나 의원을 예외적으로 위촉할 수 있도록 한 규정을 삭제하고 이해관계가 있는 위원의 제척·기피·회피 규정을 정비해 자문 과정의 공정성과 중립성을 높이는 내용이 담겼다.

운영위가 채택한 행정사무감사 결과보고서에는 지난 19일 의회사무처를 대상으로 진행한 감사 결과를 토대로 총 15건의 처리 요구사항이 포함됐다. 유형별로는 개선 4건, 권고 9건, 주의 2건이다.

주요 요구사항은 인사운영 기준 준수와 독립적인 인력운영 체계 마련, 정책지원관의 의정활동 지원 형평성 제고, 의정모니터 운영 개선과 시민 소통 확대 등이다. 이와 함께 청소년 의회교실 참여 기회 확대, 의정홍보 강화와 홍보비 책정 기준 개선도 포함됐다.

2027 충청권 하계세계대학경기대회 추진 특별위원회 구성 변경 결의안은 위원 정수를 기존 10명 이하에서 11명 이하로 확대하는 내용이었지만 이날 심사에서 부결됐다.

원안 가결된 조례안과 채택된 행정사무감사 결과보고서는 오는 26일 열리는 제109회 정례회 제3차 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

vincent977@newspim.com