대전교육청, 첨단 연구시설 견학·실험 '진로 탐색' 지원

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기초과학지원연구원서 교육취약학생 '엑스사이언스 과학교실' 운영

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 교육취약학생과 학급 친구들이 함께 첨단 과학기술을 체험하며 과학자의 꿈을 키울 수 있도록 지원했다.

22일 시교육청은 지난 7일부터 이날까지 한국기초과학지원연구원에서 관내 4개 초등학교 학생 87명을 대상으로 '엑스사이언스 초청 과학교실'을 운영했다고 밝혔다.

대전시교육청이 한국기초과학지원연구원에서 관내 4개 초등학교 학생 87명을 대상으로 '엑스사이언스 초청 과학교실'을 운영했다. [사진=대전시교육청] 2026.10.22 vincent977@newspim.com

이번 프로그램은 교육취약학생들이 친구들과 함께 과학을 체험하며 탐구 역량을 기르고 진로를 탐색할 수 있도록 마련됐다.

'엑스사이언스 초청 과학교실'은 시교육청과 한국기초과학지원연구원이 협력해 2017년부터 추진하고 있으며 올해로 10년째 이어지고 있다.

올해는 사제 멘토링 프로그램인 '희망교실'에 참여하는 4개 학급을 선정해 학급별로 한 차례씩 진행했다. 학생들은 '전자현미경으로 보는 나노 세계', '우리 생활 속 질량분석기'를 주제로 한 과학자 초청 특강을 듣고 첨단 연구시설을 둘러보며 다양한 실험을 체험했다.

이와 함께 평소 접하기 어려운 첨단 과학기술을 직접 보고 경험하면서 과학에 대한 흥미를 높이고 친구들과 함께 탐구하는 시간을 통해 협력과 소통의 기회도 가졌다.

시교육청은 학생들의 높은 호응을 바탕으로 내년에도 체험 중심의 과학교육 프로그램을 지속적으로 지원할 계획이다.

교육복지안전과 관계자는 "이번 과학교실이 학생들이 친구들과 우정을 쌓고 첨단 과학을 친근하게 접하는 뜻깊은 기회가 됐다"며 "앞으로도 유관기관과 긴밀히 협력해 교육취약학생들이 건강하게 성장할 수 있도록 세심하게 지원하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com