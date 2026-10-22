울산시, 도시철도 트램 1호선 건설 재개…시민 불편 최소화 대책 발표

"합법적 계약 해지·해제 불가" 결론

5대 분야 20개 교통종합대책 마련

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시가 중단방안을 검토했던 도시철도 트램 1호선 건설사업을 법과 계약에 따라 추진하기로 했다.

김창현 울산시 교통국장은 22일 시청 프레스센터에서 브리핑을 열고 "도시철도(트램) 1호선 건설사업을 법과 계약에 따라 추진하되 공사 기간 시민 불편을 최소화하는 데 모든 행정력을 집중한다"고 밝혔다.

시는 트램 1호선 건설사업 재검토 결과와 함께 5대 분야 20개 과제로 구성된 '시민불편 최소화 교통종합대책'을 발표했다.

김창현 울산시 교통국장이 22일 오전 시청 프레스센터에서 브리핑을 열고 울산 트램 1호선 진행에 따른 교통대책 방안을 설명하고 있다.[사진=울산시] 2026.10.22

시는 극심한 교통 체증과 재정 부담에 대한 우려가 커지자 사업 중단 가능성을 검토했다. 시민 공론화, 중앙부처 질의, 계약업체 협의, 법률 자문 등을 진행했지만 합법적으로 사업을 중단할 방법은 찾지 못했다.

지난 7월 16일 울산시의회에서 공론화 조례안이 부결된 데 이어 기획예산처와 국토교통부 질의에서도 중단을 뒷받침할 근거가 제시되지 않았다. 행정안전부는 공사 정지 기간이 60일을 넘기면 발주기관의 책임 사유가 될 수 있어 대가 지급이 필요하다는 의견을 냈다. 계약업체와 법률 자문에서도 손해배상 부담 없이 계약을 변경하거나 중단하기 어렵다는 판단이 나왔다.

시는 사업을 무리하게 중단하면 국비 반납과 매몰비용, 손해배상 청구 등으로 재정 부담이 커질 수 있다고 설명했다. 이에 따라 공사비와 운영비를 관리하고 사업 전반의 재정 부담을 줄이는 데 행정력을 집중할 방침이다.

교통종합대책의 목표는 공사 기간에도 시민 일상을 유지하는 것이다. 대책은 소통·안전 증진, 교통수요 분산·억제, 대중교통 우선, 실시간 정보 제공, 신속한 민원 대응 등 5개 분야로 구성됐다.

공사 구간에는 직진 중심의 통행체계와 실시간 최적 신호를 적용한다. 제한속도는 시속 50㎞로 통일하고 단계별 시공으로 차로 점유를 줄인다. 공영주차장 요금 조정, 시외·고속버스 노선 안내, 내비게이션 우회 경로 제공 등을 통해 차량 수요도 분산한다.

출퇴근 시간대에는 시내버스를 집중 배차하고 유(U)패스 등 대중교통 이용 지원을 강화한다. 도로전광표지와 내비게이션을 활용해 교통 정보를 제공하며 별도 민원 대응팀을 운영해 현장 불편에 대응한다.

교통 혼잡이 가장 클 것으로 예상되는 문수로에는 별도 대책을 적용한다. 공업탑로터리는 평면 5지 교차로로 개선하고 옥동중앙교회에서 대공원 정문 일대까지 이어지는 남측 대공원로는 도로 폭을 8m에서 12~15m로 넓힌다. 북측 법대로81번길은 양방통행으로 전환해 우회 도로망을 확보한다.

옥동 학원가에는 학원차량 대기공간 3곳을 마련한다. 정거장 구간은 반폭 분리시공 방식으로 진행하고 본선 가시설을 적용해 통행 차로를 최대한 확보할 계획이다. 장기적으로는 4차로, 2.61㎞ 규모의 문수로 우회도로 조기 개설도 추진한다.

김 국장은 "현시점에서 사업을 합법적으로 중단할 권한과 수단이 없다"며 "공사 기간 시민 불편을 줄이고 의견을 반영해 대책을 보완하겠다"고 말했다.

psj9449@newspim.com