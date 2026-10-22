충북도, 1조원대 오송 돔구장 공모 불참…수요·재정 부담 '제동'

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 건립비 1조원대, 연간 운영비 400억원가량이 예상되는 오송 돔구장 건립사업을 추진하지 않기로 했다.

막대한 재정 부담과 안정적인 관람 수요 확보의 불확실성이 발목을 잡으면서 김영환 전 충북지사가 역점으로 추진했던 이 사업은 제동이 걸렸다.

충북도청. [사진=뉴스핌DB]

충북도는 청주시와 돔구장 건립 필요성과 사업성, 재정 부담 등을 종합적으로 검토한 결과 문화체육관광부의 스포츠·공연 복합형 돔구장 건립 후보지 공모에 참여하지 않기로 했다고 22일 밝혔다.

돔구장은 스포츠 경기와 대규모 공연을 유치해 지역경제를 활성화할 수 있지만 충북은 프로구단 등 지속적인 관중 수요를 뒷받침할 기반이 충분하지 않다는 점이 한계로 꼽혔다.

건립비뿐 아니라 시설 유지·관리비가 장기간 발생하고 경기와 공연을 안정적으로 유치하지 못하면 운영 적자가 지방재정 부담으로 이어질 수 있다는 점도 고려됐다.

돔구장 건설은 김 전 지사가 추진한 핵심 사업이다.

그는 오송에 5만석 규모의 돔구장을 건립하고 프로야구 제2구단을 창단해 스포츠·공연·관광을 결합한 복합시설로 육성하겠다는 구상을 제시했다.

그러나 사업비와 운영비 조달 방안, 지속적인 수요 확보가 사업 추진의 핵심 과제로 지적돼 왔다.

특히 연간 수백억원의 운영비가 예상되는 상황에서 흥행을 담보할 기반이 충분한지, 장기적으로 재정 부담을 감당할 수 있는지가 주요 쟁점이었다.

신용한 지사도 지방 선거 과정에서 김 전 지사의 돔구장 구상에 부정적인 견해를 나타냈다.

5만석 규모 시설의 현실성과 건립·유지 비용을 문제 삼으며 운영 적자 가능성을 우려했고 대형 시설보다 기존 체육시설 확충 등 실현 가능성이 높은 사업에 재원을 투입해야 한다는 취지의 입장을 밝힌 바 있다.

이번 공모 불참은 이 같은 사업성 논란과 재정 부담 우려가 실제 정책 결정에 반영된 것으로 풀이된다.

충북도 관계자는 "재정 부담과 장기적인 운영 가능성을 충분히 고려할 필요가 있다"며 "앞으로 지역 체육시설 확충과 스포츠 기반 조성 등 실현 가능성이 높은 사업에 집중하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com