신임 공무원 독립·호국·민주 역사 현장교육 확대…국가인재원·보훈부 협력

AI 핵심 요약beta
- 국가인재원은 22일 보훈부와 신임 공직자 현장교육 확대를 논의했다
- 양 기관은 독립·호국·민주 역사 현장 체험과 전문가 교육을 연계한다
- 2027년부터 권역별 역사 방문을 확대해 공직가치 교육을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 신임 공무원들의 공직가치와 헌법가치 확립을 위해 독립·호국·민주 역사 현장을 활용한 체험교육을 확대한다.
국가공무원인재개발원은 임채원 원장이 22일 오후 권오을 국가보훈부 장관과 면담을 갖고 신임 공직자 교육에 보훈상징공간을 활용한 현장학습 확대 방안을 논의한다고 밝혔다.
이번 면담은 신임 공직자들이 대한민국의 독립·호국·민주 역사를 균형 있게 이해하고, 국가와 공동체에 대한 책임 의식을 기를 수 있도록 역사 현장 중심의 교육 기회를 확대하기 위해 마련됐다.
양 기관은 현재 운영 중인 신임 공직자 교육과정과 현장학습을 바탕으로 보훈상징공간 탐방과 현장 해설, 전문가 특강 등을 연계하는 방안을 검토할 예정이다.
교육과정별 특성과 교육생 규모, 교육 기간 등을 종합적으로 고려해 각 과정에 적합한 현장체험 운영 방안도 논의한다.
특히 2027년 신임 공직자 교육과정부터 독립·호국·민주 역사에 대한 이해를 높일 수 있도록 기존 현장학습의 체험 내용을 보완할 계획이다.
아울러 각 권역의 관련 역사 현장으로 방문 기회를 확대해 교육생들이 다양한 역사적 경험을 직접 접할 수 있도록 할 방침이다.
국가인재원은 역사 현장에서의 학습이 단순한 견학에 그치지 않고 공직자로서의 자세와 역할을 성찰하는 계기가 되도록 교육과 현장체험 간 연계를 강화할 계획이다.
이를 통해 신임 공직자들이 국가와 공동체를 위한 헌신의 의미를 이해하고, 공직가치와 헌법가치를 바탕으로 국민에게 봉사하는 자세를 갖추도록 지원한다는 구상이다.
임채원 국가인재원장은 "역사 현장은 나라와 공동체를 위한 헌신의 의미를 배우고, 공직자가 지켜야 할 가치를 되새기는 배움의 공간"이라고 말했다.
이어 "국가보훈부와의 협력을 통해 현장체험 교육을 내실화하고, 신임 공직자들이 공직가치와 헌법가치를 바탕으로 국민에게 봉사할 수 있도록 교육해 나가겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com