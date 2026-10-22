부산시, 대기업·지역 건설업체 상생 기회 모색…건설업체-대기업 상생데이

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 23일 건설대기업과 지역업체 상생데이를 개최했다
- 국내 건설대기업 19곳과 지역 전문건설업체 34곳이 참여했다
- 상담 부스에서 협력업체 등록과 하도급 참여 방안을 논의했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 어려움을 겪고 있는 지역 건설업체의 경쟁력 향상을 위해 대기업과 상생의 기회를 모색하는 자리가 마련된다.
부산시는 23일 아스티호텔 부산에서 '2026년 부산건설업체-건설대기업 상생데이'를 개최한다고 22일 밝혔다.
올해로 6회째인 이번 행사는 부산 업체와 국내 주요 건설대기업 간 교류를 확대하고 협력업체 등록과 하도급 참여 기회를 넓히는 것이 목적이다.
행사에는 삼성물산, 현대건설, GS건설, 현대엔지니어링, 대우건설, DL이앤씨, 롯데건설, 포스코이앤씨 등 국내 건설대기업 19곳이 참여한다. 부산 건설산업 역량강화 사업에 참여한 지역 전문건설업체 34곳을 포함해 관계자 100여 명이 참석할 예정이다.
행사장에는 20개 상담 부스가 설치된다. 지역업체는 시공 역량과 기술력, 주요 공사 실적을 소개하고 대기업 관계자는 협력업체 등록 요건과 현장 참여 절차 등을 설명한다. 기업별 일대일 상담을 통해 협력 가능 분야와 수주 절차를 구체적으로 논의한다.
시의 '부산 건설산업 역량강화' 사업은 지역 중소건설업체의 대기업 협력업체 등록을 지원하는 프로그램이다. 2018년 시작된 이후 지금까지 부산 전문건설업체 210곳이 참여했다.
시는 이번 행사를 통해 지역업체의 기술력과 시공 능력을 대기업에 알리고, 실질적인 협력 관계를 구축한다는 계획이다.
ndh4000@newspim.com