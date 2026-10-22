오송 참사 추모공간 충북안전체험관에 조성…내년 예산 확보 추진

AI 핵심 요약beta
- 충북도는 22일 오송 지하차도 참사 추모공간 조성을 추진했다
- 추모공간은 충북안전체험관 야외 휴게공간 10평 규모로 조성한다
- 충북도와 청주시는 유가족 의견을 반영해 2027년 사업을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 오송 지하차도 참사 희생자를 기리는 추모공간을 충북안전체험관에 조성한다. 유가족 의견을 반영해 추모와 안전교육을 함께 할 수 있는 공간으로 만들 계획이다.
신용한 충북지사는 22일 이상식 충북도의회 의장, 이장섭 청주시장, 임은성 청주시의회 의장과 추모공간 조성 예정지인 충북안전체험관을 찾아 현장을 점검했다. 이들은 조속한 조성을 위해 기관 간 협력하기로 했다.
추모공간은 충북안전체험관 본관 1층 야외 휴게공간 40평 가운데 약 10평 규모로 마련된다. 충북도와 청주시는 유가족 의견을 수렴해 구체적인 조성 방안을 마련하고 2027년 관련 예산을 확보해 사업을 추진할 방침이다.
도는 추모공간을 희생자를 기리는 장소에 그치지 않고 체험관 방문객들이 참사를 기억하고 안전의 중요성을 되새기는 교육 공간으로 조성할 계획이다.
신 지사는 "참사에 대한 추모는 지방자치단체의 당연한 의무"라며 "유가족과 소통해 뜻에 맞는 추모공간이 조성되도록 노력하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com