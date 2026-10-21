박완수 경남지사 "우주산업 발전 중심에 경남 진주와 사천이 있다"

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 21일 진주에서 국제 우주산업 콘퍼런스를 개최했다.
- 8개국 전문가와 국내 관계자 300여 명이 우주기술과 협력 방안을 논의했다.
- 경남도는 해외 협력과 기업 지원으로 우주항공산업 기반을 강화할 계획이다.
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각국 전문가 초소형위성 협력 논의
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 세계 각국의 우주산업 전문가들이 경남 진주에 모여 첨단 우주기술의 발전 방향을 공유하고 국제협력의 새로운 가능성을 모색했다.
경남도는 21일 경상국립대학교 칠암캠퍼스에서 '2026 국제 우주산업 콘퍼런스'가 개최됐다고 밝혔다.
'초소형위성 혁신과 글로벌 파트너십'을 주제로 열린 이번 행사에는 미국·호주·캐나다·싱가포르·인도·프랑스·룩셈부르크·체코 등 8개국 전문가와 국내 산·학·연·관 관계자, 도민 등 300여 명이 참석했다.
참가자들은 초소형위성, 위성통신, 우주데이터, 차세대 발사체 등 우주산업의 기술 동향과 국가·기업 간 협력 방안을 논의했다.
기조강연에는 미국 항공우주국(NASA) 주요 보직과 초대 우주항공청 우주항공임무본부장을 지낸 존 리 아라비르 최고경영자가 나섰다. 존 리 대표는 '글로벌 우주경제 트렌드와 민간주도 시대 우주경제의 방향'을 주제로 민간 중심으로 재편되는 우주산업의 흐름을 소개했다.
'우주산업 정책 및 글로벌 협력 방안' 세션에서는 현영목 우주항공청 우주항공정책국장 직무대리가 대한민국 우주항공산업 육성 전략을 발표했다. 호주와 캐나다, 싱가포르 전문가들은 지상국 네트워크 협력, 우주산업 클러스터 조성, 글로벌 공급망 연계 방안을 각각 설명했다.
발사체 분야 세션에서는 한화에어로스페이스와 현대로템이 민간 우주발사체 사업 추진 방향과 재사용 발사체용 메탄엔진 개발 현황을 소개했다. 인도 아스트로베이스는 차세대 우주발사 생태계 구축 방안을 발표했다.
행사장에는 KAI, 텔레픽스, 우주로테크, 메카티엔에스, 지티엘, 일켐, 켄코아에어로스페이스, 엔디티엔지니어링 등 도내 우주항공기업 8곳이 전시 부스를 마련했다. 기업들은 위성·발사체 관련 기술과 제품을 선보이고 해외 기업 및 전문가들과 사업 협력 가능성을 논의했다.
이번 행사에는 인공지능 기반 실시간 동시통역 시스템과 온라인 생중계가 도입됐다. 국내외 참가자와 일반 시민이 발표 내용을 실시간으로 확인할 수 있도록 한 조치다.
도는 콘퍼런스를 계기로 해외 우주항공기관 및 기업과 협력을 확대하고 도내 기업의 기술 개발과 해외시장 진출을 지원할 계획이다. 이를 통해 진주와 사천을 중심으로 한 우주항공산업 기반을 강화한다는 방침이다.
박완수 경남지사는 "우주산업이 위성통신과 항법, 방위산업, 지구관측 등 산업 전반에 영향을 미치는 핵심 분야로 자리 잡았다"면서 "정부 지원과 기업 투자, 대학·연구기관의 기술개발, 지역 산업 생태계 조성을 우주산업 발전의 주요 조건"이라고 말했다.
이어 "우주항공청을 중심으로 기업 투자와 연구기관 유치, 우주환경시험시설 및 위성개발혁신센터 구축, 인재 양성과 정주 여건 개선 등을 추진하고 있다"고 강조했다.
진주와 사천을 중심으로 국내외 기업의 투자와 협력이 이어지는 산업 기반을 구축하겠다는 구상이다.
news2349@newspim.com